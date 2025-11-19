Разработчики STALKER 2 не стали менять привычную игрокам механику игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl подверглась изрядной критике за многочисленными техническими проблемами, после релиза в прошлом году — некоторые части игры были практически неиграбельны. С тех пор GSC Game World проделали феноменальную работу по доведению STALKER 2 до его нынешнего состояния. Сейчас, год спустя после релиза, игра выглядит намного лучше, чем когда-либо

В значительной степени этот успех обусловлен отзывами сообщества, но, как рассказал дизайнер игр Егор Остапенко на DevGAMM в этом году, бывает, что игровое сообщество способно изменить ситуацию самым неожиданным образом.

Недавно мы поссорились по поводу одной вещи, — рассказал Остапенко. Я не скажу, о какой механике идет речь, но аргумент в пользу того, чтобы ничего не делать, заключался в том, что игроки уже привыкли к этому. Если мы сделаем так, как планировали, это может вызвать хаос, и мы можем получить негативные отзывы в результате этих изменений, хотя мы намеревались поступить по-другому.

С момента своего релиза STALKER 2 претерпела немало серьезных изменений, однако, несмотря на это, в GSC Game World, как оказалось, не хотят всем рисковать в угоду реализации первоначальной концепции игры. Порой она может показаться устаревшей и немного грубоватой, но в то же время это игра, которая прочно врезается в память. Она одновременно и жестокая, и красивая, и теперь у GSC есть достойный преемник оригинала 2007 года.