S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 415 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 не покажут на презентации Xbox Showcase и других игровых шоу в этом месяце

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butcher69
Новости

GSC Game World, судя по всему, пока что не готова устроить игровую демонстрацию S.T.A.L.K.E.R 2. Об этом сообщил модератор на форуме Stalker 2 в Steam. По его словам, обычно компания не сообщает о своём участие в подобных игровых мероприятиях, но в этот раз они решили сделать исключение.

Обычно мы не подтверждаем и не отрицаем свое участие в выставках, но в этот раз мы сделаем исключение. S.T.A.L.K.E.R. 2 пропустит июньские онлайн-конференции, предпочитая сделать важные анонсы в ближайшие месяцы. Наш план - постепенно сообщать о том, что мы планируем.

Судя по всему, уже в ближайшие месяцы фанатов ждут несколько важных анонсов.

Игра завялена к выходу на этот год для PC и Xbox Series X/S, но появились сообщения, что игру перенесут на 2024 год.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
RfSS

Наверно опять русские хакеры помешали

27
Колхозница

Покажут пакетик масла на этот раз?

15
yrroodd

Нутк... уже всё показали )

13
Demian Averon
7
canteexnik

Кому надо тот посмотрел уже

5
Death to the Nazis

Всё ещё тот же ждалкер

4
tvorog8088

Значит в 2023 точно не выйдет, да и пофиг, я в билде квесты по прохожу.

Главное что бы умельцы ещё утечку памяти починили и сохранения, тогда вообще проблем не будет.

3
TAPAKAH222
я в билде квесты по прохожу.

Мда... и такие люди потом ещё жалуются на игры...

-6
TheNikolay00
Значит в 2023 точно не выйдет

Как можно было на это надеяться, даже не знаю

2
Hog2012

Ну, кто бы сомневался)))

3
MeduzaRUS

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

2
Artery Kaulitz

Спасибо, имеются альтернативы по-лучше ( ͡° ͜ʖ ͡°)

2
askazanov

Смешно)))

1
Астарот13

Да потому что показывать нечего и скорее всего и не будет ничего!

1
Garris1304

ххахаха, GSC момент

1
_RedLion_

Русские хакеры украли разработчиков

0