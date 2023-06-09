S.T.A.L.K.E.R. 2 не покажут на презентации Xbox Showcase и других игровых шоу в этом месяце

GSC Game World, судя по всему, пока что не готова устроить игровую демонстрацию S.T.A.L.K.E.R 2. Об этом сообщил модератор на форуме Stalker 2 в Steam. По его словам, обычно компания не сообщает о своём участие в подобных игровых мероприятиях, но в этот раз они решили сделать исключение.
Обычно мы не подтверждаем и не отрицаем свое участие в выставках, но в этот раз мы сделаем исключение. S.T.A.L.K.E.R. 2 пропустит июньские онлайн-конференции, предпочитая сделать важные анонсы в ближайшие месяцы. Наш план - постепенно сообщать о том, что мы планируем.
Судя по всему, уже в ближайшие месяцы фанатов ждут несколько важных анонсов.
Игра завялена к выходу на этот год для PC и Xbox Series X/S, но появились сообщения, что игру перенесут на 2024 год.
Наверно опять русские хакеры помешали
Покажут пакетик масла на этот раз?
Нутк... уже всё показали )
Кому надо тот посмотрел уже
Всё ещё тот же ждалкер
Значит в 2023 точно не выйдет, да и пофиг, я в билде квесты по прохожу.
Главное что бы умельцы ещё утечку памяти починили и сохранения, тогда вообще проблем не будет.
Мда... и такие люди потом ещё жалуются на игры...
Как можно было на это надеяться, даже не знаю
Ну, кто бы сомневался)))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Спасибо, имеются альтернативы по-лучше ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Смешно)))
Да потому что показывать нечего и скорее всего и не будет ничего!
ххахаха, GSC момент
Русские хакеры украли разработчиков