S.T.A.L.K.E.R. 2 не покажут на презентации Xbox Showcase и других игровых шоу в этом месяце ©

GSC Game World, судя по всему, пока что не готова устроить игровую демонстрацию S.T.A.L.K.E.R 2. Об этом сообщил модератор на форуме Stalker 2 в Steam. По его словам, обычно компания не сообщает о своём участие в подобных игровых мероприятиях, но в этот раз они решили сделать исключение.

Обычно мы не подтверждаем и не отрицаем свое участие в выставках, но в этот раз мы сделаем исключение. S.T.A.L.K.E.R. 2 пропустит июньские онлайн-конференции, предпочитая сделать важные анонсы в ближайшие месяцы. Наш план - постепенно сообщать о том, что мы планируем.

Судя по всему, уже в ближайшие месяцы фанатов ждут несколько важных анонсов.

Игра завялена к выходу на этот год для PC и Xbox Series X/S, но появились сообщения, что игру перенесут на 2024 год.