S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.6 3 405 оценок

Игра не выйдет в 2023 году? В сети назвали возможную дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2

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butcher69
Новости

Авторы сообщества "Вестник Того Самого Сталкера", освещающие разнообразные утечки по S.T.A.L.K.E.R. 2, поделились свежими деталями о дате выхода игры.

Официальная дата релиза игры на данный момент – середина февраля 2024 года. Следует учитывать, что всё ещё может изменится, но внутри компании официально заявлена такая дата. Тем не менее, предупреждаем, что компания может публично объявить очередную заглушку для переноса, или наоборот перенести дату из-за обнародования данной информации.

Конечно, стоит учитывать, что это просто слух. По официальной информации релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl намечен на 2023 год. Игра должна выйти на ПК и Xbox Series X|S. Изначально игра должна была выйти 28 апреля 2022 года. Не так давно в сети появился билд игры на 200 ГБ, который, судя по всему, случайно слили сами разработчики, но обвинили в этом "русских хакеров". Которые потом опубликовали свой ответ на эти обвинения.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Через 2 года после официальной даты

7
Goodvini

Тоже мне новость или слух, много еще оптимистов осталось на этот год🙄

1
Сергей Оленичев

Случайно слить 200гб, это как вообще возможно?

0
Папел

А может прочитаешь сначала, как это произошло? Разжевали сотню

4
StingerV

А вот мне вчера разрабы сказали что дата выхода будет на днях и уже чуть-чуть осталось подождать игра в этом году стоп роцентов выйдет, плюс слитый билд не был никаким тестовым, просто скелет мусорка что утащили у них, они игру на анрил пятый уже давно перенесли, а этот билд на четвёртом анриле, многие не поверят конечно, но и мне не холодно и не жарко, главное я пограю, а вы можете дальше слюнями плюваться!

0
Абабков Денис

Вообще до этого инфа гуляла что он выйдет чуть ли не после презентации

1
StingerV Абабков Денис
Спойлер
1
luVol

Его хоть запускали, кто делает такие предположения? Кстати позабавила то ли пасхалка, то ли случайность на старого жучка xRay, только уже ошибка внутри движка UE 5 с вылетом из игры

0
Телетузик

А с чего мне верить, что GSC намеренно не сливают дурачкам из "Вестника Того Самого Сталкера" данные с целью манипуляции и дискредитации "русских"? Думаю игру уже давно забросили, но решили всё свалить на русских. Пока получается, хотя и с проколами.

0
Aellie

Учитывая, что она выглядит максимально позорно, ее доделывать еще года 3, так что... Ну или выпустят через годик, а на критику будут отвечать, что русские хачкеры заставляли сувать в игру мусорные модели и анимацию.

-6
Batchankoff

https://www.playground.ru/stalker_2/news/avtory_utechki_s_t_a_l_k_e_r_2_rasskazali_ob_aktualnosti_bilda-1630005

0
Его-р

😆😆😆, да можете и не выпускать всё равно её не кто уже наверное не ждёт

-7
Roy1010

Скажем так - ждут не то что выйдет, а зная Грегора и Ко. - выйдет полная политической повесточки поделка.

-1