Игра не выйдет в 2023 году? В сети назвали возможную дату релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 ©

Авторы сообщества "Вестник Того Самого Сталкера", освещающие разнообразные утечки по S.T.A.L.K.E.R. 2, поделились свежими деталями о дате выхода игры.

Официальная дата релиза игры на данный момент – середина февраля 2024 года. Следует учитывать, что всё ещё может изменится, но внутри компании официально заявлена такая дата. Тем не менее, предупреждаем, что компания может публично объявить очередную заглушку для переноса, или наоборот перенести дату из-за обнародования данной информации.

Конечно, стоит учитывать, что это просто слух. По официальной информации релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl намечен на 2023 год. Игра должна выйти на ПК и Xbox Series X|S. Изначально игра должна была выйти 28 апреля 2022 года. Не так давно в сети появился билд игры на 200 ГБ, который, судя по всему, случайно слили сами разработчики, но обвинили в этом "русских хакеров". Которые потом опубликовали свой ответ на эти обвинения.