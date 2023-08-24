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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
8.5 3 520 оценок

В новом геймплейном трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили перенос даты выхода

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butcher69
Новости

В рамках онлайн-презентации Xbox был представлен новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Как и ожидалось - разработчики подтвердили перенос даты выхода шутера на первый квартал 2024 года.

Игра будет доступна на ПК и Xbox Series S|X и будет бесплатной для подписчиков Game Pass.

В новом трейлере основное внимание уделяется боевым действиям и некоторым объектам, в которых предстоит побывать на протяжении игры, а также аномалиям, которые могут оказаться весьма смертоносными.

15
92
Комментарии: 92
Ваш комментарий
InboxM

Ну не знаю. Сталкером не пахнет. Нет той атмосферы. Да и не выйдет он в в 1к 24.

P. s. Фил Спенсер о S.T.A.L.K.E.R. 2: «Игра выглядит великолепно»

22
And00001

Фил Спенсер о RedFall: "Игра выглядит великолепно"

9
DeadGuy_ST

Если не будет сливов, как в этом году - возможно и выйдет.

-4
Никита Дроздоvv DeadGuy_ST

а как на это влияет слив? вон атомик тоже слили он же вышел

3
Tiktotayou124

Именно так должен выглядеть некст-ген на 5-м анриле по мнению GSC:

21
Никита Дроздоvv

может поправят

-1
InboxM

Ассеты делались под UE 4,их тупо перенесли на 5.

1
Tiktotayou124 InboxM

Слишком херово даже для UE4. Особенно если сравнивать с прошлыми презентациями, где текстуры были гораздо получше. Это касается не столько машин - сколько оружия,NPC и предметов.

2
Евгений Кондратенко InboxM

Тогда вообще нет смысла с таким графоном заикаться про UE5. Это наверное такой байт для зуммеров, которые видят новый движок и уже ссут кипятком в предвкушении некст гена.

0
Janekste

По-моему, старенький Метро Исход выглядит намного качественнее по графону, чем этот сталкер 2 в новеньком трейлере. Либо Сталкер 2 настолько сырой, что над игрой ещё работать и работать, либо GSC занимаются очень жёстким даунгрейдом и потому картинка стала хуже, чем в прошлых роликах.

0
MeduzaRUS

🤣

18
luVol

Вспомните теперь "тизера геймплея" от 2021 года. Здесь чисто графика из майского билда отличий нет)

18
hamshut

Мдаа, а где супер-пупер обещанный графон?! В общем, до Метро четырехлетней давности, как до Китая…

12
InboxM

Зато требования будут прорывными. Это же UE 5 , ну ты понял.

1
Real Slim Shady

Не так уж и плохо, но анимации кровососа конечно это провал, да и к прыжку плоти есть вопросы. Но опять же.. что ждет на релизе?

8
And00001

Как же мерзко выглядит надпись "Made in Ukraine", я так то не поддерживаю сво и все с ней связанное, но такую дрянь никто раньше не выдавал, все равно, что Capcom будет писать Made in Japan и т.п.

6
Никита Дроздоvv

действительно это не нужно

-2
Combine-47

Как бы это не стало слоганом игры на релизе.

Атомик себя показал бодро.. посмотрим как покажет себя Сталкер.. если вообще покажет.

-1
grendel777

мало того, там все будут с синей изолентой на конечностях бегать )))

-1
SERGEY-SP

Они и в 1 квартале 2024, перенесут на 2 квартал, и так по кругу!

5
Cryptocurrencyhead

Графон не обнаружен, как и ожидалось. Порезали из-за негробокса.

5
Никита Дроздоvv

да и оптимизация покинула чат

1
DangerousDomenic

шильдик made in ukraine обязателен ахахахахаха

5
Wing42

С тем же успехом можно было написать "не судите строго" или "дайте нам поблажку".

4
perseus163 Wing42

или "дайте деняк"=D

0
Евгений Кондратенко

from prague вернее сказать

1
Wing42

Держу в курсе, на 1:02 есть "here`s bolt kotoriy we are lojili na players".
Насколько я могу судить из увиденного, стрельба - пока что самое слабое место игры. Оружие кажется каким-то пластиковым по поведению, импакту по врагам от попаданий тоже не замечено. Но больше всего в глаза бросается позорный эффект от партиклей как от пороховых газов (на 0:26, например), так и от самих эффектов стрельбы. Неужели на UE нельзя было нарисовать лучше?
У меня на компуктере в старом, но не бесполезном Сталкере и то стрельба, эффекты, партикли и импакт от взаимодействия пули с поверхностями ощущаются лучше, инфа 100%.

4
Tiktotayou124

Дело не только в стрельбе как таковой, звуки издаваемые оружием тоже сделаны на коленке за 5 рублей в подворотне.

1
Wing42 Tiktotayou124

Согласен, так оно и есть.

0
ArXaHgEL17 Tiktotayou124

так это не гемплей игры , это то что было в демо версии на геймсконе

-1
DetroyT[RU]

Каждый раз игра смотрится все хуже.

4
Керж93
3
Никита Дроздоvv

перенесли бы игру сразу на год чтоб наверняка

2
Cryptocurrencyhead

Года не хватит. Ты видел текстуры собаки? это же собака с 2007 года, но мне все кажется что там было больше полигонов.

2
Никита Дроздоvv Cryptocurrencyhead

может и хватит

0
Garris1304

0:50, а вы видели этот некстген взрыв?)хахахаха

2
danilukHF

Смысл было выставлять типа игра на Unreal Engine 5, если графика как у прошлых частей.

2
Destroited

Кто бы сомневался что игру которую и на 10% не сделали опять перенесут.

1
CURiOSiTY7

В SURVARIUM стрельба была лучше!

1
L0iDly

Мне показалось или даунгрейт графики просто на лицо?

1
Никита Дроздоvv

ну всё возможно

-1
Olegofr1end

Да конечно показалось

0
CRYM0RY

да да на первый квартал. хавали, знаем. Увидимся осенью 25го, аж с гордостью написали создано на украине. Ну хоть есть чем гордиться, но не качеством игры.

1
Евгений Кондратенко

Боже какая это халтура) И это они каждый раз преподносят как проект на Unreal Engine 5) Дым из ствола после выстрелов вообще какой-то мультяшный, импакта от стрельбы нету. Но особый "шарм" это озвучка в духе: "Юз зе болт. Вот а хэлл ай нид зе болт? Лук эраунд" Это так отстойно. Ну хотите вы англоязычную локализацию, ну хрен с вами. Но наймите нормальных актеров, которые сыграют ваши диалоги с душой и акцентом реальных носителей языка, а не это вот произношение троечников по английскому. Да и сама игра не сильно то и тянет на какой-то некст ген. Тот же Atomic на UE4 выглядит не сильно то и хуже. Просто знакомые локации сталкера на новом движке сразу вызывают теплоту на душе, но не более. Вау эффекта нет. И уж тем более нет такой графики как в трейлере с Е3. В 2024 ждем очередной перенос)

1
Никита Дроздоvv

трейлер E3 просто рендер

0
Just-a-your-King

Если честно, то по большей части обидно, что с игрой у них в итоге получается какая-то каша. Ведь по итогу, нам как игрокам, вновь будут пытаться подсунуть уже обрубок, чего-то иного, нежели то, что планировалось ранее.
Но главное - НИКАКИХ ПРЕДЗАКАЗОВ, игру походу предстоит патчить еще долго после релиза.

1
Никита Дроздоvv
Но главное - НИКАКИХ ПРЕДЗАКАЗОВ, игру походу предстоит патчить еще долго после релиза.

но или перенести минимум на года два

0
ArXaHgEL17

Т.е. нам показали трейлер который состоит из гепмлея демо версии игры предоставленой на геймскон?

1
perseus163

По словам Фила Спенсера, S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядит великолепно и разработчики вносят "последние штрихи" ©
Его видать дальше меню игры не пустили чудо чешские нае... т.е. разработчики=D
Хоспади, я во все новинки на своей ноутбучной 1050Ti с таким графоном играю, какой же это грёбанный стыд=/

1
DarMatroskina

как говорится: хорошей игре, хорошие прод...., а постойте, это же кусок бездушного кода, создатели, которого глумились над атомиком

это мы только пиратим, да в целом можно и не пиратить и так понятно что игра всратая дичь

1
FroZZyChannel

Если все говорят про графон в игре, я боюсь спросить, как там дела с физикой, оптимизацией и полигонами.

1
Stabilizer999

Официально: Фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2 больше не перенесут переноса даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2.

1
Janekste

Как же убого звучит английская речь. Всю атмосферу сталкера рушит. Но это ещё пол беды. Куда хуже дальше.

Голливудский Far Cry боевик какой-то, а не сталкер нам показывают. Не впечатляет. Монстры должны пугать, а мне почему-то смешно. Могли бы показать, как наводит ужас кровосос, как страшен контролёр, как опасна стая пси-собак и прочее. Чтоб было всё чётенько атмосферненько как надо. Но вместо нормального сталкера нам показывают какой-то боевичок. Мда. Это грустно.

Хотя, играть будет весело, наверное. Но всё равно Метро Исход пока что смотрится намного лучше и атмосфернее. Хотите сталкера 2? Лучше в Метро поиграйте! Там даже графон примерно такой же, а местами и получше, чем в этом трейлере.

1
Abarmot90

Не раньше октября 2025г.

0
Никита Дроздоvv

возможно

-1
Cryptocurrencyhead

Пока что уступает графону Metro Exodus Enhanced Edition (эксклюзив пекарни для RTX- бояр)

0
LoginCom

Перенос?! Уахаха, а кто то сомневался?!

0
Wraith_Soul

Опять эта шкала здоровья и выносливости, можно было оставить только отображение патронов и провизии, для её быстрого применения.

0
M1KERUS

Перемога

0
Gector17792020

а почему на rtx 3060 ti игры иногда просидают

0
Bionic_242

Пускай полируют как следует

0
7fps

и как теперь это развидеть? это же шутка, правда? шутка же...да?

0
Shakodzyn

Я сначала подумал, что смотрю видео в 240р. Но нет.... Выглядит очень плохо. С первым трейлером ничего общего.

0
Sanek 2033

Для такой игры как Сталкер важна больше сюжетная линия и атмосфера, но честно говоря что-то графика из этого трейлера не дотягивает до уровня 2020 года.

0
pokemonizm

Местами недочеты есть, но визуально атмосфера Сталкера чувствуется. Остается только ждать

0
askazanov

Да ни фига они игрой не загимаются - это факт! Полный дурак может им только верить))))

-1
Olegofr1end

Почему вместо трейлера "Зов Припяти" с модами?

-1
besnovaty1986

Это какой-то позор

-1
ilyakingcud

Да нормально все выглядит, игра стоит несчастные 2к в ультимейт версии, мне лично без разницы на графику,стрельбу, всегда любил игры только за сюжет, интересные персонажи, история, доп.квесты. У всех просто завышенное ожидания, смотрите на нее как на просто игру, у которой нет предыстории.

-1
Никита Дроздоvv
игра стоит несчастные 2к в ультимейт версии

чего блин?

1
ilyakingcud Никита Дроздоvv

если поставить в лирах стим, то там всего 600 лир стоит самая полная версия, в переводе на рубли где то 2к

0
Никита Дроздоvv ilyakingcud

Не чего себе, а можно еще дешевле получить игру, купить Геймпасс. Да, там обычное издание, но оно тоже подойдет.

1
ilyakingcud Никита Дроздоvv

Можно и на торренты пойти) В обычное издание не входят ДЛС с новыми локациями вроде, неизвестно насколько они хорошие еще будут

0
Никита Дроздоvv ilyakingcud

на торренты не скоро пойдем а про длс можно без них обойтись

0
Luis_Se

Это будет однозначно шедевр! Спасибо Microsoft и GSC

-1
FoXtrot777

Официально: пентагон одобрил выделение Украине еще 90 миллиардов долларов помощи на разработку S.T.A.L.K.E.R. 2.

-3
Никита Дроздоvv

Выглядит круто. Но, несмотря на то, что выглядит круто, просадки Фпс совсем не радуют. Заметно, что есть просадки. И если даже в трейлере есть просадки, то я даже не могу представить, что будет на релизе. Если он когда-то будет, конечно.

-4
warp 37

Графика красивая, пусть и тот же Atomic Heart. Надеюсь, оптимизация такая же.

-10
Никита Дроздоvv

оптимизация будет дерьмо даже в трейлере заметны просадки

10
valentin31212

Графика хорошая благодаря движку а не игре.....

-2
Никита Дроздоvv valentin31212

да и графика обычная нечего сверхъестественного

3
Lunersun Никита Дроздоvv

Заметны? Там 70% ролика из просадок состоит, я ещё подумал, что это у меня проблемы с воспроизведением видео.

0
Никита Дроздоvv Lunersun

мда

0
VOX93

Ну было ожидаемо, игра топ, подождем чуток больше.

-21
luVol

Да-да вот теперь его точно не перенесут

5
Никита Дроздоvv luVol

не стоит верить разрабам на слово

2
luVol Никита Дроздоvv

Ну я никому и не верю. Последняя вера меня покинула ещё со слов юбисофт про первый ватчдогс

0
Никита Дроздоvv luVol

вот и правильно

0
Tiktotayou124 luVol

Что-то это напоминает мне ситуацию с киберпанком, где разрабы сначала в октябре 2020-го, сказали что игра ушла на золото и выйдет в ноябре, а затем перенесли её ещё раз на декабрь).

0