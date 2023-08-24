В новом геймплейном трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердили перенос даты выхода

В рамках онлайн-презентации Xbox был представлен новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Как и ожидалось - разработчики подтвердили перенос даты выхода шутера на первый квартал 2024 года.
Игра будет доступна на ПК и Xbox Series S|X и будет бесплатной для подписчиков Game Pass.
В новом трейлере основное внимание уделяется боевым действиям и некоторым объектам, в которых предстоит побывать на протяжении игры, а также аномалиям, которые могут оказаться весьма смертоносными.
Ну не знаю. Сталкером не пахнет. Нет той атмосферы. Да и не выйдет он в в 1к 24.
P. s. Фил Спенсер о S.T.A.L.K.E.R. 2: «Игра выглядит великолепно»
Фил Спенсер о RedFall: "Игра выглядит великолепно"
Если не будет сливов, как в этом году - возможно и выйдет.
а как на это влияет слив? вон атомик тоже слили он же вышел
Именно так должен выглядеть некст-ген на 5-м анриле по мнению GSC:
может поправят
Ассеты делались под UE 4,их тупо перенесли на 5.
Слишком херово даже для UE4. Особенно если сравнивать с прошлыми презентациями, где текстуры были гораздо получше. Это касается не столько машин - сколько оружия,NPC и предметов.
Тогда вообще нет смысла с таким графоном заикаться про UE5. Это наверное такой байт для зуммеров, которые видят новый движок и уже ссут кипятком в предвкушении некст гена.
По-моему, старенький Метро Исход выглядит намного качественнее по графону, чем этот сталкер 2 в новеньком трейлере. Либо Сталкер 2 настолько сырой, что над игрой ещё работать и работать, либо GSC занимаются очень жёстким даунгрейдом и потому картинка стала хуже, чем в прошлых роликах.
🤣
Вспомните теперь "тизера геймплея" от 2021 года. Здесь чисто графика из майского билда отличий нет)
Мдаа, а где супер-пупер обещанный графон?! В общем, до Метро четырехлетней давности, как до Китая…
Зато требования будут прорывными. Это же UE 5 , ну ты понял.
Не так уж и плохо, но анимации кровососа конечно это провал, да и к прыжку плоти есть вопросы. Но опять же.. что ждет на релизе?
Как же мерзко выглядит надпись "Made in Ukraine", я так то не поддерживаю сво и все с ней связанное, но такую дрянь никто раньше не выдавал, все равно, что Capcom будет писать Made in Japan и т.п.
действительно это не нужно
Как бы это не стало слоганом игры на релизе.
Атомик себя показал бодро.. посмотрим как покажет себя Сталкер.. если вообще покажет.
мало того, там все будут с синей изолентой на конечностях бегать )))
Они и в 1 квартале 2024, перенесут на 2 квартал, и так по кругу!
Графон не обнаружен, как и ожидалось. Порезали из-за негробокса.
да и оптимизация покинула чат
шильдик made in ukraine обязателен ахахахахаха
С тем же успехом можно было написать "не судите строго" или "дайте нам поблажку".
или "дайте деняк"=D
from prague вернее сказать
Держу в курсе, на 1:02 есть "here`s bolt kotoriy we are lojili na players".
Насколько я могу судить из увиденного, стрельба - пока что самое слабое место игры. Оружие кажется каким-то пластиковым по поведению, импакту по врагам от попаданий тоже не замечено. Но больше всего в глаза бросается позорный эффект от партиклей как от пороховых газов (на 0:26, например), так и от самих эффектов стрельбы. Неужели на UE нельзя было нарисовать лучше?
У меня на компуктере в старом, но не бесполезном Сталкере и то стрельба, эффекты, партикли и импакт от взаимодействия пули с поверхностями ощущаются лучше, инфа 100%.
Дело не только в стрельбе как таковой, звуки издаваемые оружием тоже сделаны на коленке за 5 рублей в подворотне.
Согласен, так оно и есть.
так это не гемплей игры , это то что было в демо версии на геймсконе
Каждый раз игра смотрится все хуже.
перенесли бы игру сразу на год чтоб наверняка
Года не хватит. Ты видел текстуры собаки? это же собака с 2007 года, но мне все кажется что там было больше полигонов.
может и хватит
0:50, а вы видели этот некстген взрыв?)хахахаха
Смысл было выставлять типа игра на Unreal Engine 5, если графика как у прошлых частей.
Кто бы сомневался что игру которую и на 10% не сделали опять перенесут.
В SURVARIUM стрельба была лучше!
Мне показалось или даунгрейт графики просто на лицо?
ну всё возможно
Да конечно показалось
да да на первый квартал. хавали, знаем. Увидимся осенью 25го, аж с гордостью написали создано на украине. Ну хоть есть чем гордиться, но не качеством игры.
Боже какая это халтура) И это они каждый раз преподносят как проект на Unreal Engine 5) Дым из ствола после выстрелов вообще какой-то мультяшный, импакта от стрельбы нету. Но особый "шарм" это озвучка в духе: "Юз зе болт. Вот а хэлл ай нид зе болт? Лук эраунд" Это так отстойно. Ну хотите вы англоязычную локализацию, ну хрен с вами. Но наймите нормальных актеров, которые сыграют ваши диалоги с душой и акцентом реальных носителей языка, а не это вот произношение троечников по английскому. Да и сама игра не сильно то и тянет на какой-то некст ген. Тот же Atomic на UE4 выглядит не сильно то и хуже. Просто знакомые локации сталкера на новом движке сразу вызывают теплоту на душе, но не более. Вау эффекта нет. И уж тем более нет такой графики как в трейлере с Е3. В 2024 ждем очередной перенос)
трейлер E3 просто рендер
Если честно, то по большей части обидно, что с игрой у них в итоге получается какая-то каша. Ведь по итогу, нам как игрокам, вновь будут пытаться подсунуть уже обрубок, чего-то иного, нежели то, что планировалось ранее.
Но главное - НИКАКИХ ПРЕДЗАКАЗОВ, игру походу предстоит патчить еще долго после релиза.
но или перенести минимум на года два
Т.е. нам показали трейлер который состоит из гепмлея демо версии игры предоставленой на геймскон?
По словам Фила Спенсера, S.T.A.L.K.E.R. 2 выглядит великолепно и разработчики вносят "последние штрихи" ©
Его видать дальше меню игры не пустили чудо чешские нае... т.е. разработчики=D
Хоспади, я во все новинки на своей ноутбучной 1050Ti с таким графоном играю, какой же это грёбанный стыд=/
как говорится: хорошей игре, хорошие прод...., а постойте, это же кусок бездушного кода, создатели, которого глумились над атомиком
это мы только пиратим, да в целом можно и не пиратить и так понятно что игра всратая дичь
Если все говорят про графон в игре, я боюсь спросить, как там дела с физикой, оптимизацией и полигонами.
Официально: Фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2 больше не перенесут переноса даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2.
Как же убого звучит английская речь. Всю атмосферу сталкера рушит. Но это ещё пол беды. Куда хуже дальше.
Голливудский Far Cry боевик какой-то, а не сталкер нам показывают. Не впечатляет. Монстры должны пугать, а мне почему-то смешно. Могли бы показать, как наводит ужас кровосос, как страшен контролёр, как опасна стая пси-собак и прочее. Чтоб было всё чётенько атмосферненько как надо. Но вместо нормального сталкера нам показывают какой-то боевичок. Мда. Это грустно.
Хотя, играть будет весело, наверное. Но всё равно Метро Исход пока что смотрится намного лучше и атмосфернее. Хотите сталкера 2? Лучше в Метро поиграйте! Там даже графон примерно такой же, а местами и получше, чем в этом трейлере.
Не раньше октября 2025г.
возможно
Пока что уступает графону Metro Exodus Enhanced Edition (эксклюзив пекарни для RTX- бояр)
Перенос?! Уахаха, а кто то сомневался?!
Опять эта шкала здоровья и выносливости, можно было оставить только отображение патронов и провизии, для её быстрого применения.
Перемога
а почему на rtx 3060 ti игры иногда просидают
Пускай полируют как следует
и как теперь это развидеть? это же шутка, правда? шутка же...да?
Я сначала подумал, что смотрю видео в 240р. Но нет.... Выглядит очень плохо. С первым трейлером ничего общего.
Для такой игры как Сталкер важна больше сюжетная линия и атмосфера, но честно говоря что-то графика из этого трейлера не дотягивает до уровня 2020 года.
Местами недочеты есть, но визуально атмосфера Сталкера чувствуется. Остается только ждать
Да ни фига они игрой не загимаются - это факт! Полный дурак может им только верить))))
Почему вместо трейлера "Зов Припяти" с модами?
Это какой-то позор
Да нормально все выглядит, игра стоит несчастные 2к в ультимейт версии, мне лично без разницы на графику,стрельбу, всегда любил игры только за сюжет, интересные персонажи, история, доп.квесты. У всех просто завышенное ожидания, смотрите на нее как на просто игру, у которой нет предыстории.
чего блин?
если поставить в лирах стим, то там всего 600 лир стоит самая полная версия, в переводе на рубли где то 2к
Не чего себе, а можно еще дешевле получить игру, купить Геймпасс. Да, там обычное издание, но оно тоже подойдет.
Можно и на торренты пойти) В обычное издание не входят ДЛС с новыми локациями вроде, неизвестно насколько они хорошие еще будут
на торренты не скоро пойдем а про длс можно без них обойтись
Это будет однозначно шедевр! Спасибо Microsoft и GSC
Официально: пентагон одобрил выделение Украине еще 90 миллиардов долларов помощи на разработку S.T.A.L.K.E.R. 2.
Выглядит круто. Но, несмотря на то, что выглядит круто, просадки Фпс совсем не радуют. Заметно, что есть просадки. И если даже в трейлере есть просадки, то я даже не могу представить, что будет на релизе. Если он когда-то будет, конечно.
Графика красивая, пусть и тот же Atomic Heart. Надеюсь, оптимизация такая же.
оптимизация будет дерьмо даже в трейлере заметны просадки
Графика хорошая благодаря движку а не игре.....
да и графика обычная нечего сверхъестественного
Заметны? Там 70% ролика из просадок состоит, я ещё подумал, что это у меня проблемы с воспроизведением видео.
мда
Ну было ожидаемо, игра топ, подождем чуток больше.
Да-да вот теперь его точно не перенесут
не стоит верить разрабам на слово
Ну я никому и не верю. Последняя вера меня покинула ещё со слов юбисофт про первый ватчдогс
вот и правильно
Что-то это напоминает мне ситуацию с киберпанком, где разрабы сначала в октябре 2020-го, сказали что игра ушла на золото и выйдет в ноябре, а затем перенесли её ещё раз на декабрь).