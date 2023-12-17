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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 3 726 оценок

В Steam появились достижения к S.T.A.L.K.E.R. 2

Sefast
Новости

В Steam появились достижения к S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Пока что в игру было добавлено всего 5 достижений, недоступных к просмотру. Обычно достижения добавляются ближе к релизу игры.

Ранее была обнаружена, предположительно, дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, спрятанная в последнем трейлере, посвященному сталкеру Бродяге и указывающая на выход игры 15 февраля 2024 года.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля намечен на первый квартал 2024 года. Игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.

-6
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Serious Ash

Самим разработчикам не помешает достижение, что игра всё-таки появится в полноценном релизе.

5
Агент Матрицы

Поздравляем! Вы притащили связанное пьяное туловище к Монолитовцам и получили достижение "Закодировать Григоровича".

1
QuasiMortarion

Одно из них ,,Сталкерный ждун,,

0
Garris1304

Еще один скам

0
BARS67

Что-то мне подсказывает что сталкер 2 постигнет учесть как и the day before

-1
ANCILOZAVR

Думаю всё же получше будет

0
Augustus Pablo

прости Cталкер сперва нужно будет поиграть в Skull and Bones

-4
NIGА

ХАХА 5 достижений.

-6
Serious Ash

Ага, даже негры теперь смеются...

0