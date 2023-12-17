В Steam появились достижения к S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Пока что в игру было добавлено всего 5 достижений, недоступных к просмотру. Обычно достижения добавляются ближе к релизу игры.
Ранее была обнаружена, предположительно, дата релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, спрятанная в последнем трейлере, посвященному сталкеру Бродяге и указывающая на выход игры 15 февраля 2024 года.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля намечен на первый квартал 2024 года. Игра будет временным эксклюзивом Xbox Series X|S и PC.
Самим разработчикам не помешает достижение, что игра всё-таки появится в полноценном релизе.
Поздравляем! Вы притащили связанное пьяное туловище к Монолитовцам и получили достижение "Закодировать Григоровича".
Одно из них ,,Сталкерный ждун,,
Еще один скам
Что-то мне подсказывает что сталкер 2 постигнет учесть как и the day before
Думаю всё же получше будет
прости Cталкер сперва нужно будет поиграть в Skull and Bones
ХАХА 5 достижений.
Ага, даже негры теперь смеются...