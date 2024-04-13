Ютуберов снова начали притеснять за любой контент по Сталкеру

Некоторое время назад каналу IXBT страйкали ролики по Сталкер 2 и даже добились временного удаления канала, тогда ситуация разрешилась, но теперь похоже пошла новая волна
Теперь пытаются удалить ролики Бэбэя, который снимаю серию выпусков "Кратко про" про оригинальные части Сталкера и модификации на них
Сейчас преподнесу вам феноменальную ржаку.
Помните шиза Голубничего который страйкал IXBT? Так вот это индивид теперь требует от меня избавиться от роликов по Сталкеру, так как они якобы что-то там нарушают (и нет, они ничего не нарушают).
Я хрен знает GSC это страйкает или нет. Мне оно, честно говоря, до фонаря. Но сам инцидент забавен. Чтож, ничего я удалять не собираюсь, ибо ролики ничего не нарушают. Если будут прилетать страйки, то будем бороться и оспаривать
И это не единичный случай, о подобном ещё высказался блогер DeadP47
Думал мне одному пришло, а оказывается, многим закинуло.Что смешно, мне даже сообщение никакое не написал, письмо пустое, а Бебсу целый сиз энд десист. Имейл полностью совпадает с тем что отправлял страйки iXBT и VGTimes в прошлом году. Я даже не ютубер по сталкеру, лол. Ютубер нарушает DMCA игрового разработчика тем что снял обзор на игру, так и запишем
Настоящий S.T.A.L.K.E.R. закончился на "зов Припяти". Осталась только П.О.Л.И.Т.О.Т.А
а что после З.П. выходил ещё какой- то Сталкер?
Да нифига. Закончился на билдах.
А что, вторая часть не была [дважды] анонсирована, не находится - вроде бы - в разработке и не выйдет когда-то там? Чувак сверху к тому и апеллирует, что новая часть ещё не вышла, а уже успела знатно оподливиться себе в штаны как минимум несколькими очень глупыми выходками разрабов, от полного вырезания русской локализации, поспешного изменения названия аля "лишь бы не по-русски было!" до включения в игру всяких оскорблений по национальному признаку (что-то там на обратной стороне ПДА, надпись из трейлера со стекла контейнера со стихом и прочее). Про бесконечные переносы, предазказы с дополнительными песнями/анекдотами у костра, метасталкеров с NFT и плачевное состояние игры в прошлом году, когда она в очередной раз уже была "полностью готова" и была на стадии "полировки" и говорить не хочется.
Естественно S.T.A.L.K.E.R. без переносов и багов на релизе не был бы "тем самым Сталкером" и такое для новой части можно было бы простить, ибо баги поправят со временем, как это было с Киберпанком, а переносы просто можно пережить (лишь бы в целом выпустили). Но вот всё остальное, имхо, уже слишком и является действием по типу "на зло маме отморожу уши" (с), не более.
Бэбса не трогать!!
нормальные люди этого дегенерата и не тронут - они его десятой дорогой обойдут
в МММ хотя бы первые люди успели заработать, а ЖДАЛКЕР2 всех побрил, причем 2 раза...
Так давно пора прекратить выдавать по нему какой то контент и пусть катится в забвение!
"Ничего удалять не буду"
"Возможно удалю".
Позиция поменялась, так как человек понял, что не GSC кидают страйки и бана не будет.
Да Григорович это страйки кидает.
А вдруг Зеленский?
Опять больных задели, теперь им приходится снова страйки раздавать😁
квартал 95 - крик отчаяния.
не думаю что это gsc банит, наверное им просто плевать что происходит с российскими ютуберами, или может это будет странно выглядеть, защищать русских ютуберов когда Россия ведет woynu против станы разработчика. Хотя если кто-то это делает не имея отношения к gsc, то они должны принять меры! а если это они то это тупое и бессмысленное расточительство времени и сил.
Зависит и от того шо они там базарят а не только обзоры с геймплеем. И их поддержка сами знаете кого и чего. Как результат ляпнул и получил высер от gsc.
Несмотря на все спорные моменты, вроде вырезания русской озвучки, жду S.T.A.L.K.E.R 2 и консольные версии трилогии на ПК.
консольные версии трилогии на ПК зачем?Они там и так есть уже не первый десяток лет
Поддержка геймпада и ачивменты.
Правильнее было бы отменить выход S.T.A.L.K.E.R. 2.
а вдруг что-то годное выйдет?