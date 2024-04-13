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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 935 оценок

Ютуберов снова начали притеснять за любой контент по Сталкеру

Алекс470
Новости

Некоторое время назад каналу IXBT страйкали ролики по Сталкер 2 и даже добились временного удаления канала, тогда ситуация разрешилась, но теперь похоже пошла новая волна

Теперь пытаются удалить ролики Бэбэя, который снимаю серию выпусков "Кратко про" про оригинальные части Сталкера и модификации на них

Сейчас преподнесу вам феноменальную ржаку.

Помните шиза Голубничего который страйкал IXBT? Так вот это индивид теперь требует от меня избавиться от роликов по Сталкеру, так как они якобы что-то там нарушают (и нет, они ничего не нарушают).

Я хрен знает GSC это страйкает или нет. Мне оно, честно говоря, до фонаря. Но сам инцидент забавен. Чтож, ничего я удалять не собираюсь, ибо ролики ничего не нарушают. Если будут прилетать страйки, то будем бороться и оспаривать

И это не единичный случай, о подобном ещё высказался блогер DeadP47

Думал мне одному пришло, а оказывается, многим закинуло.Что смешно, мне даже сообщение никакое не написал, письмо пустое, а Бебсу целый сиз энд десист. Имейл полностью совпадает с тем что отправлял страйки iXBT и VGTimes в прошлом году. Я даже не ютубер по сталкеру, лол. Ютубер нарушает DMCA игрового разработчика тем что снял обзор на игру, так и запишем
21
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Pop Egor90

Настоящий S.T.A.L.K.E.R. закончился на "зов Припяти". Осталась только П.О.Л.И.Т.О.Т.А

13
сКард

а что после З.П. выходил ещё какой- то Сталкер?

-2
hpi

Да нифига. Закончился на билдах.

0
DEAD S.n.A.k.e. сКард

А что, вторая часть не была [дважды] анонсирована, не находится - вроде бы - в разработке и не выйдет когда-то там? Чувак сверху к тому и апеллирует, что новая часть ещё не вышла, а уже успела знатно оподливиться себе в штаны как минимум несколькими очень глупыми выходками разрабов, от полного вырезания русской локализации, поспешного изменения названия аля "лишь бы не по-русски было!" до включения в игру всяких оскорблений по национальному признаку (что-то там на обратной стороне ПДА, надпись из трейлера со стекла контейнера со стихом и прочее). Про бесконечные переносы, предазказы с дополнительными песнями/анекдотами у костра, метасталкеров с NFT и плачевное состояние игры в прошлом году, когда она в очередной раз уже была "полностью готова" и была на стадии "полировки" и говорить не хочется.

Естественно S.T.A.L.K.E.R. без переносов и багов на релизе не был бы "тем самым Сталкером" и такое для новой части можно было бы простить, ибо баги поправят со временем, как это было с Киберпанком, а переносы просто можно пережить (лишь бы в целом выпустили). Но вот всё остальное, имхо, уже слишком и является действием по типу "на зло маме отморожу уши" (с), не более.

0
Сорью Аска Ленгли

Бэбса не трогать!!

4
Pycckuu_XAKEP

нормальные люди этого дегенерата и не тронут - они его десятой дорогой обойдут

4
saa0891
3
da2dy

в МММ хотя бы первые люди успели заработать, а ЖДАЛКЕР2 всех побрил, причем 2 раза...

-2
Руслан Махонько

Так давно пора прекратить выдавать по нему какой то контент и пусть катится в забвение!

3
Costollom
Я хрен знает GSC это страйкает или нет. Мне оно, честно говоря, до фонаря. Но сам инцидент забавен. Чтож, ничего я удалять не собираюсь, ибо ролики ничего не нарушают. Если будут прилетать страйки, то будем бороться и оспаривать

"Ничего удалять не буду"

"Возможно удалю".

Позиция поменялась, так как человек понял, что не GSC кидают страйки и бана не будет.

1
Ivan Dro

Да Григорович это страйки кидает.

0
Tiger Goose

А вдруг Зеленский?

0
Azok OsKveRniTEJI

Опять больных задели, теперь им приходится снова страйки раздавать😁

0
очень ZLOY

квартал 95 - крик отчаяния.

0
KleptomaniacalAlbert

не думаю что это gsc банит, наверное им просто плевать что происходит с российскими ютуберами, или может это будет странно выглядеть, защищать русских ютуберов когда Россия ведет woynu против станы разработчика. Хотя если кто-то это делает не имея отношения к gsc, то они должны принять меры! а если это они то это тупое и бессмысленное расточительство времени и сил.

0
hpi

Зависит и от того шо они там базарят а не только обзоры с геймплеем. И их поддержка сами знаете кого и чего. Как результат ляпнул и получил высер от gsc.

-6
warp 37

Несмотря на все спорные моменты, вроде вырезания русской озвучки, жду S.T.A.L.K.E.R 2 и консольные версии трилогии на ПК.

-15
ANCILOZAVR

консольные версии трилогии на ПК зачем?Они там и так есть уже не первый десяток лет

1
warp 37 ANCILOZAVR

Поддержка геймпада и ачивменты.

-1
Tiger Goose

Правильнее было бы отменить выход S.T.A.L.K.E.R. 2.

0
KleptomaniacalAlbert Tiger Goose

а вдруг что-то годное выйдет?

0