Авторы бесплатного "нового S.T.A.L.K.E.R." выпустили первый патч

Команда AP-PRO выпустила первый патч для True Stalker — масштабного мода на базе усовершенствованного движка «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти».
Авторы исправили вылеты при загрузке подземелий Армейских Складов (на DirectX 9), при перемещении в Кордон перед шестой главой, а также устранили неполадки, возникавшие из-за убийства военных под мостом. Кроме того, они починили сохранения, которые ломались после перехода из «Агропрома» на Свалку в случае, если герой уходил через тоннель.
Энтузиасты из AP-PRO намерены и дальше усовершенствовать свою модификацию — в ближайшее время они выпустят еще одно обновление. Тем временем True Stalker продолжает получать множество очень хвалебных комментариев. Вот некоторые из них.
Отзывы публикуются с сохранением орфографии и пунктуации пользователей.
«Всё таки дождался я этот прекрасный мод в котором меня удивляло буквально все подряд. Изменённые локации, квесты, атмосфера и много много другого. В начале хочу поблагодарить всех причастных к проекту, вы огромные молодцы. Ваш проект это просто что-то невероятное для сталкерского моддинга. Я до сих пор нахожусь в полном шоке от вашего творения, буквально пару часов назад я его прошёл и остался доволен вдоволь <...>», — l\ECTEP.
«Отличный крепкий проект с большим разнообразным качественным контентом. Добротно переработанные оригинальные и полностью новые локации, интегрирован один из самых качественных оружейный паков (Gunslinger), добротный сюжет (с катсценами и хорошими диалогами) и разнообразные стандартные сталкерские активности <...>», — xrEugene.
«Получил колоссальное удовольствие от прохождения, спасибо огромное Вульфу и его команде за такой шикарный подарок, вы создали настоящее наследие. Однозначно буду проходить мод ещё раз, такие же яркие эмоции оставляла только Lost Alpha DC, которую также прошел несколько раз <...>», — niko965
Расширение True Stalker вышло 21 декабря 2023 года. Оно добавляет в игру новую сюжетную линию, несколько катсцен, 13 локаций (авторских и переработанных из оригинальной трилогии), улучшенный интерфейс и графику, а также оригинальный саундтрек. Пользователи отмечают, что фактически это не мод, а новая игра на базе старой — и крайне качественная.
Скачать True Stalker можно бесплатно отсюда.
Да, мод красивый, благодаря перехожу на 64 битную архитектуру, красивые текстуры, неплохой оружейный пак, странный, но хоть какой-то новый и переработанный интерфейс, хороший баланс в игре.
А минусы казалось бы где? А все там же. Этот мод очередная беготня за 2-3 карты хрен пойми куда, хрен пойми зачем. Тусклые и безвкусные квесты, непонятный и глухой сюжет) плюс в плане исследования, игра тебя никак не поощряет и собственно, в ней нет того самого интересного исследования. Те же тайники все статичные, то есть без наводки - ящики не откроются и тп.
Не знаю, очень слабый мод в плане сюжета и повествования) а так же исследования)
Насчет минусов согласен, там дикий спавн монстров, жирные тайники.
Я не играл в последние моды от сообщества. Долгострой, с неплохой оптимизацией, но
сюжетные ходы вроде гг ударили и отключился, в гг выстрелили и отключился, гг ведут на расстрел, выглядят как прикол. По началу вроде бы терпимо, но далее начинается еще и катсцены ради катсцен. Очень странный мод, слишком переоцененный. Отвратительная озвучка главного героя, Леха буквально как на стриме общается, так озвучил. В нем есть хорошее, это gunslinger и openxray. И еще стоит упомянуть CorryZeron, он делает минималистичные интерфейс, он делал так же и для xraympe ui. Даже на 5:4 он выглядит нормально, проблемы только с маленьким окном диалога есть.
С учётом того, кем сделано и на каком инструментарии, сделано отлично, я считаю
Ну, ты не прав. Я находил тайники, которые были открыты изначально. Без наводки.
Уже хотел скачать и посмотреть но видимо надо ещё подождать пока пофиксять критические баги.
Ap-pro молодцы.
Симулятор кустов)