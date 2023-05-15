Представлен трейлер модификации "Эхо Монолита 0.2" для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Представлен трейлер мода «Эхо Монолита 0.2». Это сюжетный мод на базе Зов Припяти с новой историей, происходящей после событий оригинальной игры. Главный герой, майор Дегтярёв, был отправлен на новое задание. В Зоне произошло одно происшествие, после которого открылись недоступные прежде территории на окраинах Припяти, где разведчиками и сталкерами-первопроходцами сразу была замечена большая активность фанатиков Монолита.

Герою предстоит разобраться в происходящем на этой территории. Обещается вариативный сюжет с побочными квестами, которые затронут сразу несколько игровых локаций. Дата выхода пока неизвестна, но зато сейчас для скачивания доступна версия 0.1, которая вышла еще в 2020 году.