Разработчики модификации Ray of Hope для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat - выпустили статью об оружии

Разработчики «Ray of Hope» вышли на связь после долгого затишья, и рассказали о принципах работы над оружейной составляющей. Она была разработана таким образом, что у каждого типа оружия имеется от 15 до 30 различных аддонов. Из-за этого найти готовую модель для покупки, которая бы подходила под задачи проекта, практически невозможно. Поэтому вся работа проделывается разработчиками самостоятельно, а качеству каждой модели уделяется достаточно много внимания.
В итоговом результате, различные способы кастомизации оружия должны будут сыграть важную роль в игровом процессе. Подробнее о том, как устроена работа над оружием внутри команды, расписано в статье на примере моделей оружия СКС, SMG UZI и SMG 9x19 Скорпион.
В настоящий момент внушительная часть работы по оружию в «Ray of Hope» уже закончена, однако команда будет рада новичкам, готовым помочь в разработке. Также авторы еще раз напомнили, что проект является некоммерческим, поэтому участники разработки не всегда имеют возможность уделять ему максимально возможное время.
Задрали уже с новостями у которых информационной пользы чуть меньше нуля.
Бонусы не пахнут.
К великому сожалению большинства пользователей ПГ.
Сколько можно насиловать труп?!
Мда, оно живое, лучше бы вместо этой +- бесполезной инфы, назвали приблизительную дате начала ЗБТ.