Стартовал ОБТ сюжетной модификации "История Джона 2" для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Стартовало открытое тестирование мода «История Джона 2». Игрокам предлагается пройти стартовые две главы сюжетной линии, которые продолжат историю первой части. Всего запланировано 6 глав. Оставшиеся будут выходить с обновлениями, а при помощи системы переноса сохранений игроку не потребуется каждый раз начинать игру заново.
Главный герой – Джон так и не избавился от проклятия, из-за которого все его родные и друзья погибают. Но, кажется, оно ему уже и не надо… Он нашел себе друга, который к удивлению Джона, не погиб от его проклятия. Более того, Джон когда-то пожертвовал своей кровью и перелил ее Эммису, который был сильно ранен, теперь можно сказать, что они – братья. Друзья обосновались в баре, где брались за любую мелкую работу и еле сводили концы с концами. Здесь Джон злоупотребляет алкоголем и попадает в различные передряги, из которых его раз за разом спасает Эммис. После очередной пьяной истории, Эммис решает пойти на Янтарь, где по слухам из бара ученым требуются добровольцы для работы. Джон соглашается, и они решают выдвигаться на следующий день… Но Джон снова напивается и просыпает выход, из-за чего Эммис уходит в одиночку… - сообщается в аннотации мода.
Мод задействует локации Дикая территория и Янтарь, добавляет в игру новый оружейный пак, графический аддон CGIM 2 и много прочего контента.
Скачать сюжетную модификацию История Джона 2
может теперь на каждый мод новость делать?
Надо же о чём то писакам писать!?))))
Кто такой Джон? Я как будто описание новых сумерек прочитал
Соглы. Описание вбивает в сон