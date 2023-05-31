S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky 21.08.2008
9 7 931 оценка

Появились скриншоты из невышедший локации для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

PastKNIGHT
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Изображение опубликованы в сообществе «Вестник «Того самого Сталкера»

Сообщество «Вестник «Того самого Сталкера» опубликовало скриншоты из неназванного билда «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое Небо». На них можно увидеть не вошедшую в основную версию игры локацию «Арена» (она же «Полигон»), а также бой с бандитами и встречу с кровососом.

Данную локацию можно увидеть в модификации Пространственная Аномалия

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
TAPAKAH222

Пффф, выглядит жалко после вчерашнего Сталкера 2 в 200 Гб.

-5
N1k3_22

Неких зашифрованных файлов (возможно ресурсов игры Сталкер 2), ты хотел сказать)

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