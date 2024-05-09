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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
Экшен, Ролевая, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 17 891 оценка

Вышел трейлер документального фильма о создании культовой игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля"

XpressV
Новости

Украинская студия KNIFE! Films презентовала трейлер документального фильма "Эпизоды: Тень Чернобыля". Лента посвящена истории создания культовой украинской игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля.

В 2001 году молодые киевские разработчики во главе с Сергеем Григоровичем решают сделать самую сложную игру в мире с реалистичной графикой, открытым миром и нетипичным сюжетом вокруг Чернобыльской зоны. С начала промокампании S.T.A.L.K.E.R. ждали сотни тысяч людей по всему миру, но разработчики стали заложниками своих амбиций. Они бесконечно улучшали игру и из года в год переносили дату выхода. Но в один момент у американского издателя лопнуло терпение. Это история об индустрии видеоигр, любви к своей работе и проекте, который перешел границы экранов и стал поп-культурным феноменом.

— говорится в описании трейлера.

Авторами проекта выступили тандем режиссера Артема Григоряна и продюсера Максима Сердюка.
Также отмечается, что фильм выйдет в кинопрокат в ряде украинских городов, а именно в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Сумах. Прокат продлится с 16 по 22 мая.

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-9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Oscilograf

уникальные кадры, как разрабы пять лет ковыряли в ж"пе и врали будущим пользователям об открытом мире, транспорте и прочих фичах игры, которых не было на релизе?

1
Famiclone

Напоминает одну польскую студию

-4
Oscilograf Famiclone

одна польская студия, как бы я их не нелюбил, в итоге много чего поправила патчами, отбалансировала, да еще и длс выкатила

0
Владимир Шпаков

Уже есть подобное у вандалея, не может этот фильм и расскроет пару фактов об истории сталкера, хз что ждать:/

-1
CraftyNaxar

Едвард Вульф в "слёзах олдфага" уже рассказал историю создания 👍

-1
XpressV

Уже все кому не лень рассказали. StopGame историю серии вообще выпустили

-1
CraftyNaxar XpressV

Я у них только новости смотрю. Остальное что то не заходит.

0