Вышел трейлер документального фильма о создании культовой игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля"

Украинская студия KNIFE! Films презентовала трейлер документального фильма "Эпизоды: Тень Чернобыля". Лента посвящена истории создания культовой украинской игры S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля.
В 2001 году молодые киевские разработчики во главе с Сергеем Григоровичем решают сделать самую сложную игру в мире с реалистичной графикой, открытым миром и нетипичным сюжетом вокруг Чернобыльской зоны. С начала промокампании S.T.A.L.K.E.R. ждали сотни тысяч людей по всему миру, но разработчики стали заложниками своих амбиций. Они бесконечно улучшали игру и из года в год переносили дату выхода. Но в один момент у американского издателя лопнуло терпение. Это история об индустрии видеоигр, любви к своей работе и проекте, который перешел границы экранов и стал поп-культурным феноменом.
— говорится в описании трейлера.
Авторами проекта выступили тандем режиссера Артема Григоряна и продюсера Максима Сердюка.
Также отмечается, что фильм выйдет в кинопрокат в ряде украинских городов, а именно в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Сумах. Прокат продлится с 16 по 22 мая.
уникальные кадры, как разрабы пять лет ковыряли в ж"пе и врали будущим пользователям об открытом мире, транспорте и прочих фичах игры, которых не было на релизе?
Напоминает одну польскую студию
одна польская студия, как бы я их не нелюбил, в итоге много чего поправила патчами, отбалансировала, да еще и длс выкатила
Уже есть подобное у вандалея, не может этот фильм и расскроет пару фактов об истории сталкера, хз что ждать:/
Едвард Вульф в "слёзах олдфага" уже рассказал историю создания 👍
Уже все кому не лень рассказали. StopGame историю серии вообще выпустили
Я у них только новости смотрю. Остальное что то не заходит.