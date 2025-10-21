В сети появились подробности хэллоуинского обновления в Standoff 2

В преддверии Хэллоуина разработчики Standoff 2 готовят крупное тематическое обновление, которое добавит в игру множество новых косметических предметов и испытаний. Первые подробности появились в Telegram-канале “STANDOFF 2 | ТУРНИРЫ”.

Согласно опубликованной информации, в грядущем апдейте игроков ждут:

Новая рамка профиля;

Перчатки (спин) и несколько новых ножей (пасс);

Специальный Tactical Box;

Скины Poison для Mantis и Arcane Surge для Butterfly, а также другие эксклюзивные предметы.

Ранее в Стандофф 2 уже стартовало обновление 0.34.0, с которым появился режим “Игры Бехолдера”. В нем пользователям предстоит пройти серию из пяти случайных испытаний, где необходимо набрать больше очков, чем соперники. Обо всех подробностях можно узнать в материале ниже.