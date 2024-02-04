Обновление Альфа 3.23 для Star Citizen будет масштабным со множеством новых функций и улучшений

Разработчики Star Citizen рассказали о большом количестве новых функций и улучшений в грядущем обновлении Alpha 3.23. Об этом стало известно во время последнего эпизода Star Citizen Live, в котором Cloud Imperium Games подробно рассказала о грядущем патче. На данный момент обновление запланировано на весну 2024 года.

Первые два элемента - это новые анимации и механика EVA (за исключением ползания по поверхностям) и новая система персонального взаимодействия, показанная ранее на этой неделе.



Изменения в перезарядке позволят вам собирать боеприпасы из разных магазинов. Динамическое перекрестие будет добавлено в боевые шлемы, чтобы дать игрокам представление о том, куда попадут выстрелы, когда они не целятся в прицелы. Новые оптические прицелы сделают прицеливание визуально более приятным, а также появятся новые визоры.



Распределительные центры - это массивные сооружения на планете или луне, принадлежащие различным организациям, с которыми игроки смогут взаимодействовать через торговлю, миссии или бои.

Master Modes кардинально изменит воздушные бои, сократив дистанцию и сделав их более захватывающими, поскольку игроки смогут выбрать два разных режима - крейсерский и боевой, которые радикально отличаются по скоростным возможностям.



Функция Precision Targeting позволит нам переключать зум во время боя, что позволит более точно нацеливаться на вражеские корабли. Это будет работать с изменениями подвесов и турелей. Почти все оружие будет оснащено подвесами для облегчения прицеливания, и наличие подвесов не уменьшит размер установленного на них оружия. Игроки по-прежнему смогут фиксировать прицел оружия, если захотят.



Кроме того, появится новое приложение для покупок, а также новая звездная карта, новая миникарта (хотя не все локации будут иметь метки) и компас.

Новая настройка персонажа будет включать в себя функцию скульптурирования лица и множество других сканов лица.



Кроме того, появятся инстансовые ангары, грузовые лифты и другие изменения в грузоперевозках.



Игроки получат ранее анонсированный тип миссии Blockade Runner и большие изменения в Xenothreat.



Кроме того, будет перебалансирована экономика с довольно значительными изменениями в цене кораблей в игре.



Среди неокончательных примеров - C8R Pisces за 500 000 aUEC, Anvil Arrow за 2 миллиона aUEC, RSI Constellation за 10 миллионов aUEC, Hammerhead за 45-50 миллионов aUEC и Origin 890 Jump за 70 aUEC.



Некоторые из этих элементов были показаны на Citizencon, но не было известно, в каком обновлении они появятся и когда.



Более подробную информацию вы можете найти в видеоролике ниже.