Первый взгляд на новую систему освещения, облаков и воды, для ближайшего обновления StarCitizen

На состоявшейся конференции CitizenCon в Лос-Анджелесе представили нововведения движка игры и поделились графическими улучшениями для предстоящего обновления космического симулятора StarCitizen.
Система частиц и воды:
Обновленная технология объёмных облаков, тумана и освещения солнечных лучей:
Тем временем на разработку StarCitizen уже пожертвовали более 600 миллионов долларов. И как известно точной даты релиза игры не называлось, но в раннем доступе в космического конкурента Starfield может поиграть любой желающий.
Следующее обновление будет улучшенная текстура камня.
Ооооо, давно не было новостей, алко и кокаиновый марафон на деньги лохов кончился? Решили "обнову" сделать.
Ждут когда вирт появится)