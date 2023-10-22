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об игре
Star Citizen 29.08.2013
8 983 оценки

Первый взгляд на новую систему освещения, облаков и воды, для ближайшего обновления StarCitizen

BENDJI
Новости

На состоявшейся конференции CitizenCon в Лос-Анджелесе представили нововведения движка игры и поделились графическими улучшениями для предстоящего обновления космического симулятора StarCitizen.

Система частиц и воды:

Обновленная технология объёмных облаков, тумана и освещения солнечных лучей:

Тем временем на разработку StarCitizen уже пожертвовали более 600 миллионов долларов. И как известно точной даты релиза игры не называлось, но в раннем доступе в космического конкурента Starfield может поиграть любой желающий.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
sapphire_n

Следующее обновление будет улучшенная текстура камня.

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Eclair_93

Ооооо, давно не было новостей, алко и кокаиновый марафон на деньги лохов кончился? Решили "обнову" сделать.

0
Riodjio

Ждут когда вирт появится)

0