Разработку Star Citizen покинул ключевой геймдизайнер после десяти лет работы над игрой

Научно-фантастическая песочница Star Citizen с массой возможностей для исследования космоса создается уже более десяти лет и по-прежнему находится на стадии раннего доступа в альфа-версии. Бюджет игры от студии Cloud Imperium Games за эти годы стал огромным, и его уже трудно подсчитать. Однако будущее проекта все еще выглядит неопределенным.
На днях авторы объявили о выходе масштабного обновления с новым контентом, вновь не назвав дату релиза. При этом стало известно о крупной потере в штате студии: разработку Star Citizen покинул один из ключевых геймдизайнеров.
Тодд Папи, проработавший над Star Citizen девять лет, ушел из проекта. Он отвечал за развитие проекта в долгосрочной перспективе, и его внезапный уход вызывает опасения за будущее игры.
Согласно профилю Папи на LinkedIn, он проработал в CIG девять лет, начиная с должности директора по дизайну. Затем он был переведен на должность ключевого руководителя. Других подробностей его ухода, а также его комментариев по этому поводу нет.
Эта новость вызвала неоднозначную реакцию со стороны фанатов. Пользователей пугает внезапный уход ключевого разработчика, а еще больше беспокоит то, что Cloud Imperium Games не комментирует эту ситуацию. Хейтеры Star Citizen высмеивают это событие, утверждая, что Папи не сделал ничего реального, поскольку игра до сих пор не вышла.
Заработал себе на настоящий полет в космос дал и другим заработать. Хомяки все равно задонатят
Жду новости такого типа: "От старости умер очередной разработчик Star Citizen".
🤣🤣🤣🎉
ничего не поменяется, доильня будет дальше пахать, у проекта только один ведущий это Крис Роберст
" Тодд Папи, проработавший над Star Citizen девять лет, ушел из проекта. Он отвечал за развитие проекта в долгосрочной перспективе "
Наглядное доказательство того что Старыйфил это пробитое дно.
" Его внезапный уход вызывает опасения за будущее игры "
У Старогофила не проявлялось будущего ещё с выходом первого геймплейного видео уже тогда было ясно что оно такое.
" Эта новость вызвала неоднозначную реакцию со стороны фанатов "
У Старогофила не может быть фанатова а только челозомбоки которые вообще не в состоянии отличить какаху от повидла.
Когда я из любопытства установил Старыйфил на свой ПК он мне сказал я тя щас током бахну !
Что за Старыйфил?
старфилд наверное!