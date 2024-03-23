Star Citizen демонстрирует новые персональные ангары, которые появятся в альфе 3.23

Сегодня Cloud Imperium Games подробно продемонстрировала одну из главных новых функций своей развивающейся космической игры Star Citizen. На этот раз разработчики показали Персональные Ангары, которые будут добавлены вместе с альфа-обновлением 3.23, на данный момент запланированное на апрель.
На своей родной планете игрокам будет предоставлен личный ангар, который они смогут использовать в качестве места встреч и украшать по своему желанию. Помимо того, что личные ангары являются формой личного жилья, которым игроки могут наслаждаться и устраивать вечеринки, они также являются центром больших изменений в обработке грузов и инвентаря.
Игроки смогут использовать банки предметов и грузовые лифты, чтобы «вызывать» предметы инвентаря и грузы, которые они затем смогут загрузить на свои корабли. Говоря о кораблях, они не появятся из воздуха при вызове, а вместо этого будут физически подняты в ангар с помощью массивного лифта. При этом игрокам придется быть осторожными, чтобы не погибнуть, когда лифт открыт.