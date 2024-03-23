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об игре
Star Citizen 29.08.2013
Симулятор, MMO, От первого лица, Космос, Научная фантастика
7.9 1 019 оценок

Star Citizen демонстрирует новые персональные ангары, которые появятся в альфе 3.23

monk70
Новости

Сегодня Cloud Imperium Games подробно продемонстрировала одну из главных новых функций своей развивающейся космической игры Star Citizen. На этот раз разработчики показали Персональные Ангары, которые будут добавлены вместе с альфа-обновлением 3.23, на данный момент запланированное на апрель.

На своей родной планете игрокам будет предоставлен личный ангар, который они смогут использовать в качестве места встреч и украшать по своему желанию. Помимо того, что личные ангары являются формой личного жилья, которым игроки могут наслаждаться и устраивать вечеринки, они также являются центром больших изменений в обработке грузов и инвентаря.

Игроки смогут использовать банки предметов и грузовые лифты, чтобы «вызывать» предметы инвентаря и грузы, которые они затем смогут загрузить на свои корабли. Говоря о кораблях, они не появятся из воздуха при вызове, а вместо этого будут физически подняты в ангар с помощью массивного лифта. При этом игрокам придется быть осторожными, чтобы не погибнуть, когда лифт открыт.

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