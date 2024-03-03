В новом ролике Star Citizen демонстрируется огромный космический корабль

Cloud Imperium Games выпустила новый обширный видеоролик, демонстрирующий грядущий огромный корабль Star Citizen - Aegis Dynamics Idris.
Idris - это фрегат, способный нести до трех легких носителей и шаттл. Его длина составляет 242 метра, а экипаж рассчитан на 28 игроков.
В видеоролике он показан во всех подробностях: от ангара до жилых помещений и даже мостика. Интересно, что он рассчитан на массовый уровень FPS в случае абордажа. Именно это и продемонстрировало недавнее событие в игре.
Хотя корабль можно было облететь во время события, он еще не завершен, поэтому в обычном режиме он не появится еще некоторое время.
Это также имеет отношение к однопользовательской кампании Star Citizen, Squadron 42, о которой мы недавно узнали, что она уже полностью готова и находится на стадии полировки перед окончательным релизом. Многие предполагают, что дату релиза мы наконец-то узнаем на следующем CitizenCon в октябре, но пока это остается лишь предположением.
Вы можете посмотреть видеоролик выше и узнать непосредственно от разработчиков, как он создавался. Интересно, что это даже не самый большой корабль, запланированный для Star Citizen, поскольку в разработке находятся и более крупные. Это просто первый капитальный военный корабль.
Star Citizen - это краудфандинговая игра, разрабатываемая исключительно для ПК после кампании на Kickstarter в 2012 году. Краудфандинг продолжается и после завершения кампании, поскольку масштабы проекта значительно увеличились.
Эти все что угодно могут выпустить! Кроме игры...
Игра может и большая, но вот это:
SERVER TICK RATE в Star Citizen: 3,19Hz
Это среднее значение, временами (5%) оно падает до 1,76Нz.
Задержка ввода - input delay (время от нажатия на клавишу, до отображения движения персонажа на экране) - 160ms.
Че ваще тупари