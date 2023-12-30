По словам геймдиректора, прием Star Ocean The Second Story R оказался лучше, чем ожидалось

Японское издание Famitsu недавно взяло интервью у различных сотрудников, ответственных за недавно вышедшую Star Ocean The Second Story R. Это довольно подробное интервью, которое охватывает несколько тем, включая новые иллюстрации, содержание спойлеров, новую механику рыбалки и многое другое.
Особого внимания заслуживает комментарий геймдиректора Юичиро Китао о том, что ремейк был принят лучше, чем команда ожидала. Вместе с продюсером Кеем Комаки, отметившим огромное количество положительных отзывов о игре, Китао хочет выяснить, за что Star Ocean The Second Story R так полюбилась.
Комаки:
Мы получили много положительных отзывов от всех и преисполнены благодарности. Я также благодарен за многочисленные комментарии в социальных сетях об игре... Я не могу ответить на каждый из них в отдельности, но я хотел бы выразить свою благодарность всем тем, кто играл в игру.
Китао:
Мы искренне рады слышать, что игру приняли лучше, чем мы ожидали. Как разработчик, я хотел бы подробно изучить, почему игра получила столько похвал и что в ней так понравилось, чтобы в следующий раз мы могли извлечь максимум пользы из этого опыта. Я думаю, что тот факт, что было так много положительных отзывов, во многом объясняется тем, что у всех, кто играл в оригинальную и PSP-версии, остались яркие воспоминания о них. Продвижение и маркетинг - это еще не все в этой области, и я думаю, что страсть разработчиков также востребована, поэтому я хотел бы помнить о том и другом: исследования - это исследования, а страсть - это страсть"
Star Ocean The Second Story R включает в себя полностью озвученные сцены событий с оригинальным голосовым составом, заново аранжированный саундтрек от оригинального композитора Мотои Сакурабы с новыми песнями, в том числе с живым оркестром, а также новые боевые механики Break и Assault Action.
Разработчиком игры является компания Gemdrops, известная портированием Star Ocean: The Second Evolution на PlayStation 4 и PlayStation Vita в Японии. Оригинальная игра была разработана компанией Tri-Ace.
Лучшая JRPG всех времён ИМХО!
не это только то что видели на западе там куда больше жемчужин на которых нет клейма Square Enix