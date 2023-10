Состоялся релиз космической 4X-стратегии Star Trek: Infinite ©

Состоялся релиз Star Trek: Infinite - космической 4X-стратегии, которая объединит движок и основные механики Stellaris с реалиями популярного теле- и кинобренда.

Цена стандартного издания составляет 1329 рублей. Deluxe Edition, напротив, стоит 1799 рублей и дополнительно предлагает саундтрек, графический альбом, DLC с музыкой и корабль USS California с униформой. В игре присутствует перевод на русский язык.

Игра вызывала большой ажиотаж среди поклонников космических стратегий. Многие из них давно мечтают о хорошей 4X-игры во вселенной Star Trek, тем более что последней заметной игрой такого рода была Star Trek: The Next Generation - Birth of the Federation 1999 года. За неимением новых игр геймеры бросились создавать моды, перенося другие 4X-игры в реалии Star Trek. Здесь, в частности, следует упомянуть очень популярную ST: New Horizons для Stellaris. Это отличная модификация, поэтому всем интересно посмотреть, чем именно Star Trek: Infinite будет отличаться от этого фанатского проекта.

В превью авторы обещают большие изменения в геймплее и упор на сюжет - каждая фракция получит собственное дерево миссий, а события и задачи будут вдохновлены известными ситуациями из кино- и телесериалов бренда.