Helldivers 2 вернули в продажу в Steam в некоторых регионах без поддержки PSN

Helldivers 2 вышла на рынок и привлекла тысячи игроков к борьбе за демократию. К сожалению, успех игры был под угрозой после того, как PlayStation исключила ее из продажи в более чем 170 стран.
Хотя игровой гигант быстро пошел на попятную со своими требованиями с PSN-аккаунтамии, кооперативный шутер оставался недоступным в этих регионах до недавнего времени.
По данным SteamDB, ограничение на покупку уже было снято в некоторых странах. На SteamDB перечислены такие регионы, как Американское Самоа, Гуам и Пуэрто-Рико.
Если посмотреть на список стран, то они относятся к Соединенным Штатам, так что, похоже, Sony начала восстанавливать регионы связанные с этой страной. Возможно, что в скором времени в этот список будут добавлены и другие регионы.
Однако для полного снятия ограничений по всему миру может потребоваться некоторое время. Sony предстоит охватить более 100 стран, поэтому игровому гиганту, скорее всего, потребуется некоторое время.
Вероятно, в ближайшее время Sony выступит с официальным заявлением по поводу сложившейся ситуации. Если нет, то Arrowhead Game Studios, скорее всего, объяснит изменения, поскольку студия довольно активно поддерживает сообщество.
До тех пор игроки Helldivers 2 продолжают борьбу за демократию. Битва на этом не заканчивается, так что сообществу всегда нужны новые участники, и, похоже, после снятия ограничений в глобальном масштабе в нем скоро появятся новые силы.
В Астане нет значит вранье
А Астана это страна?
забейте! снг они будут игнорить и дальше
да Казахстан обошли стороной .
В Казахстан? // Василий Колтун
Пока что нет. // Максим Боев
Начинают понимать свои ошибки.
Нет, просто в этот раз не прокатило, надо извиниться пожальче и выжидать более удачного времени.
Эта капля в море, на снг им уже ясно наплевать.