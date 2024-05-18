ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.7 1 043 оценки

Helldivers 2 вернули в продажу в Steam в некоторых регионах без поддержки PSN

butcher69
Новости

Helldivers 2 вышла на рынок и привлекла тысячи игроков к борьбе за демократию. К сожалению, успех игры был под угрозой после того, как PlayStation исключила ее из продажи в более чем 170 стран.

Хотя игровой гигант быстро пошел на попятную со своими требованиями с PSN-аккаунтамии, кооперативный шутер оставался недоступным в этих регионах до недавнего времени.

По данным SteamDB, ограничение на покупку уже было снято в некоторых странах. На SteamDB перечислены такие регионы, как Американское Самоа, Гуам и Пуэрто-Рико.

Если посмотреть на список стран, то они относятся к Соединенным Штатам, так что, похоже, Sony начала восстанавливать регионы связанные с этой страной. Возможно, что в скором времени в этот список будут добавлены и другие регионы.

Однако для полного снятия ограничений по всему миру может потребоваться некоторое время. Sony предстоит охватить более 100 стран, поэтому игровому гиганту, скорее всего, потребуется некоторое время.

Вероятно, в ближайшее время Sony выступит с официальным заявлением по поводу сложившейся ситуации. Если нет, то Arrowhead Game Studios, скорее всего, объяснит изменения, поскольку студия довольно активно поддерживает сообщество.

До тех пор игроки Helldivers 2 продолжают борьбу за демократию. Битва на этом не заканчивается, так что сообществу всегда нужны новые участники, и, похоже, после снятия ограничений в глобальном масштабе в нем скоро появятся новые силы.

6
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Анна Кранцове

В Астане нет значит вранье

4
hpi

А Астана это страна?

2
Дворф

забейте! снг они будут игнорить и дальше

3
Walkar Tein

да Казахстан обошли стороной .

1
Пользователь ВКонтакте

В Казахстан? // Василий Колтун

1
Пользователь ВКонтакте

Пока что нет. // Максим Боев

1
hpi

Начинают понимать свои ошибки.

1
Кей Овальд

Нет, просто в этот раз не прокатило, надо извиниться пожальче и выжидать более удачного времени.

4
kotasha

Эта капля в море, на снг им уже ясно наплевать.

1