Star Trucker переносит перевозки больших грузов в космос в новом трейлере игрового процесса ©

Путешествуйте по космосу в Star Trucker, выполняя транспортные работы и ухаживая за своим грузовиком во время выходов в открытый космос. В последнем геймплейном трейлере Star Trucker рассказывается, как вы сможете заявить о себе как о мастере-космическом транспортнике с помощью своей ракетной установки.

В следующем году разработчик Monster and Monster переносит жанр симулятора грузоперевозок в космическую пустоту, где вам придется заботиться о своем грузовике и о себе, перевозя грузы по звездам. Как показывает геймплейный трейлер Future Games Show August Showcase, дороги на самом деле не становятся более открытыми, чем сейчас, но это не значит, что они безопасны.

Начав как начинающий перевозчик, вы быстро накопите средства, выполняя задания и собирая мусор. Вы можете использовать все это, чтобы модернизировать свою установку новыми компонентами, прицепами и яркой окраской, расширяя свои возможности звездного грузовика. По мере совершенствования вашего грузовика вы будете получать новые возможности перевозки грузов от поставщиков по всей галактике, и вам нужно будет доставлять свои грузы по гипермагистралям по всей галактике.

Помимо груза, вам также понадобится достаточно места для расходных материалов и инструментов для обслуживания грузовиков и обеспечения комфорта животных. Убедитесь, что ваш набор инструментов и скафандр всегда под рукой, поскольку для дозаправки и ремонта в холодном космосе может потребоваться работа в открытом космосе. Тогда вы сможете побаловать себя пачкой холодных после тяжелого рабочего дня.

Путешествовать по просторам космоса может показаться одинокой работой, но в Star Trucker также есть набор полностью озвученных персонажей, с которыми вы можете взаимодействовать, и радиостанции с оригинальной музыкой, которую вы можете слушать. Не отвлекайтесь слишком на прослушивание космической рок-музыки, наблюдая за проносящимися мимо галактическими пейзажами, поскольку вам также придется бороться с настоящими космическими камнями и другими опасностями во время путешествия по звездам.

Star Trucker появится на ПК в Steam где-то в 2024 году.