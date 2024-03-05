Инсайдер: в студии DICE искренне хотели выпустить Star Wars: Battlefront 3, но получили отказ

Разработчики из опытной студии DICE при поддержке компании Electronic Arts с нуля перезапустили культовую серию Star Wars: Battlefront. Их версия игры была ориентирована на мультиплеерные перестрелки, но для фанатов все равно была крайне интересной. После выхода сиквела в 2017 году и продолжении ничего не слышно, и, судя по всему, мы его никогда не увидим. Новая инсайдерская информация проливает свет на трудности в создании Star Wars: Battlefront 3.
Свежими данными о серии Star Wars: Battlefront от DICE поделился авторитетный инсайдер Том Хендерсон. По его словам, ему удалось лично пообщаться с некоторыми сотрудниками студии, которые в своё время работали над серией и были вовлечены в развитие франшизы. Как выяснилось, у студии DICE были весьма амбициозные планы на игровую адаптацию "Звездных войн". Команда была крайне заинтересована в развитии Star Wars: Battlefront под своим руководством, поэтому практически сразу после выхода Star Wars: Battlefront 2 они приступили к проектированию третьей части.
Несмотря на то, что у разработчиков были амбициозные идеи, сильное желание и время, они не нашли поддержки у издателя. По словам автора утечки, компания Electronic Arts не видела перспектив в Star Wars: Battlefront 3, поэтому перенаправила все ресурсы DICE на серию шутеров Battlefield. Как отмечается, в целом издатель был удовлетворен продажами дилогии Star Wars: Battlefront и реакцией игрового сообщества на проект. Однако из-за условий сделки с Disney, разработка третьей части могла стать сильно затратной, и даже в случае успеха часть прибыли пришлось бы отдавать Disney.
Все помнят релиз Батлы.
Туча проблем и обещаний, а в итоге..
Ps. Ну и Лаунчер от ЕА.
У них вторая часть бала просто как DLC к первой, поэтом что они хотели видеть в 3-й части? хрен знает...
Вторая часть топчик, до сих пор гамаю, в третьей хотелось бы чтобу было из планеты в космос перелетаешь туда сюда, но это можно и длцшкой к 2 прилепить, более там добавлять нечего (разве что карты, но это мелоч и пространство для модинга).
Так они много чего хотели и заявляли. И то что хотят отдохнуть от батлфилд, заняться чем-нибудь другим и то что у них теперь новая флагманская серия Mirror's edge... Ага как же... Продали свою задницу конвейерным ишакам и теперь чего-то то там хотели... Смешно.
Не везет батлфронту с цифрой 3