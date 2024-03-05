Инсайдер: в студии DICE искренне хотели выпустить Star Wars: Battlefront 3, но получили отказ

Сиквел перезапущенной студией DICE серии масштабных мультиплеерных шутеров Star Wars: Battlefront. Игра создавалась усилиями сразу трёх студий, отвечающих за различные аспекты геймплея: DICE, Motive и Criterion.

Вторая часть игры получила полноценную сюжетную кампанию, которая сосредоточится вокруг «сил зла» — Галактической Империи и ее судьбы после уничтожения повстанцами второй Звезды смерти. Главным героем является девушка Иден — боец элитного спецподразделения Империи «Инферно». Ей предстоит отомстить за гибель императора Палпатина.

В мультиплеере сиквел охватывает все эры киновселенной «Звёздных войн»: классическую трилогию, приквелы, а также новые фильмы под руководством Disney. Например, игроки смогут сразиться на Набу в эпоху Войны клонов и взять под контроль дроидов Торговой федерации. Кроме того, в сиквеле станет доступно гораздо большее количество героев и злодеев саги, включая Дарта Мола, мастера Йоду, Рей, Кайло Рена и прочих.

В мультиплеере также возвращаются классы бойцов и полностью меняется система респавна техники: зарабатывая в ходе мультиплеерного матча очки, вы сможете их затем тратить на получение доступа к технике или к героям.