Креативный дизайнер о Star Wars: Battlefront 2:"Мы спасли ее" ©

Несмотря на все свои достоинства, нельзя отрицать, что запуск Star Wars: Battlefront 2 был проблематичным. Об этом знает и Мануэль С. Лэйнс - креативный директор Electronic Arts - DICE, который, выступая сегодня на Join the Indie, все же заявил, что ему удалось спасти игру.

Это было нелегко. Но в итоге мы сделали хорошую работу, мы развернули проект, расширили его, скорректировали, а затем даже сделали несколько безумных вещей, таких как Ewok Hunt, что-то вроде Alien versus Predator с эвоками. Карта была сделана для Хэллоуина, но это оказался очень успешный режим.

Игра Star Wars: Battlefront 2, вышедшая под громкие аплодисменты в 2017 году, сразу же вызвала гнев геймеров за бизнес-модель, используемую EA для монетизации многопользовательского сегмента, которую многие сочли откровенно платной. После первоначального сопротивления DICE и EA пошли на попятную и начали превращать проект в один из своих краеугольных камней.

Мы действительно много работали над этой игрой, но за два года поддержки мы преобразили ее", - с гордостью говорит креативный директор того проекта. Возможно, именно поэтому после работы в штаб-квартире во время создания и запуска Battlefield 2042 Лэйнса позвали обратно, чтобы "спасти" и последний многопользовательский шутер DICE. "Еще одна игра с проблемами на старте, - признает креативный директор Join the Indie, - но если нет проблем, то нет и удовольствия", - заключает Дино Ланаро, закрывая тему.