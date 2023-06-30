Креативный дизайнер о Star Wars: Battlefront 2:"Мы спасли ее"

Несмотря на все свои достоинства, нельзя отрицать, что запуск Star Wars: Battlefront 2 был проблематичным. Об этом знает и Мануэль С. Лэйнс - креативный директор Electronic Arts - DICE, который, выступая сегодня на Join the Indie, все же заявил, что ему удалось спасти игру.
Это было нелегко. Но в итоге мы сделали хорошую работу, мы развернули проект, расширили его, скорректировали, а затем даже сделали несколько безумных вещей, таких как Ewok Hunt, что-то вроде Alien versus Predator с эвоками. Карта была сделана для Хэллоуина, но это оказался очень успешный режим.
Игра Star Wars: Battlefront 2, вышедшая под громкие аплодисменты в 2017 году, сразу же вызвала гнев геймеров за бизнес-модель, используемую EA для монетизации многопользовательского сегмента, которую многие сочли откровенно платной. После первоначального сопротивления DICE и EA пошли на попятную и начали превращать проект в один из своих краеугольных камней.
Мы действительно много работали над этой игрой, но за два года поддержки мы преобразили ее", - с гордостью говорит креативный директор того проекта. Возможно, именно поэтому после работы в штаб-квартире во время создания и запуска Battlefield 2042 Лэйнса позвали обратно, чтобы "спасти" и последний многопользовательский шутер DICE. "Еще одна игра с проблемами на старте, - признает креативный директор Join the Indie, - но если нет проблем, то нет и удовольствия", - заключает Дино Ланаро, закрывая тему.
Командный шутер в котором нет отрядов, от создателей battlefield, в котором отряды есть. Закрыл бы он свой рот.
У меня до сих пор на компе стоит Battlefront 2 2005 года с кучей модов. Вечная классика. А это поделие я снес почти сразу, как прошел кампанию. Спасли они, ога.
но какой ценой?
Если не играть в компанию, то игра отличная. Оптимизация в игре такая хорошая, что все "новые" игры просто ничтожество на ее фоне. И наличие модов это плюс, можно всю диснеевскую фигню вырезать и тогда игра топчик на все 100.
Моды на TOR уже сделали?
по сей день играю в первую и вторую, графоний и сейчас даст прикурить очень многим играм. познакомился я только в 2020-м с этими играми)