Aspyr использовала мод, чтобы добавить эксклюзивный контент для Xbox в коллекцию Star Wars Battlefront

Aspyr Media предположительно использовала фанатский мод для ПК, чтобы добавить ранее эксклюзивный контент для Xbox в предстоящую коллекцию Star Wars Battlefront Classic Collection.
YouTub-пользователь iamashaymin Modding изначально создал мод для ПК, чтобы добавить Кита Фисто и Асажж Вентресс, которые изначально были доступны только на Xbox, в классическую Star Wars Battlefront. Теперь он утверждает, что мод используется без его согласия компанией Aspyr Media для реализации обоих эксклюзивных персонажей Xbox в предстоящей коллекции Star Wars Battlefront Classic Collection.
В видео, опубликованном на канале, моддер продемонстрировал доказательства, которые действительно позволяют предположить, что мод используется в трейлере Battlefront Classic Collection. Он указал на проблемы с анимацией некоторых моделей персонажей, таких как анимация ног Вентресс и техника владения мечом. В своем сообщении для Aspyr Media он рекомендовал команде разработчиков вместо этого использовать последнюю версию мода, поскольку она решает вышеупомянутые проблемы. Изначально моддер взял на себя инициативу модифицировать эксклюзивных персонажей Xbox и связанные с ними карты, чтобы сделать их доступными для сообщества ПК.
Всем кто думает, что их моды, на чужую интеллектуальную собственность, как-то защищены авторством - начинайте думать мозгом.
Какое ещё согласие? Ты выкинул что-то в публичное пространство. Всё. Оно теперь общее. Всё на что ты можешь претендовать, лишь вежливое указание твоего несуразного ник-нейма и всё.
Хочешь приватизировать мод - регистрируй IP, договаривайся со всеми причастными владельцами того что ты использовал, заплати каждому и начинай продавать свой мод для компенсации затрат.
Более того, этот мод использует контент разработчиков оригинальной игры
А еще, разработчики могут использовать абсолютно любой контент созданный сообществом, без их согласия. Просто потому, что этот контент создан на основе их контента. Вот и все
В противном случае тут начинает работать система американского авторского права. Единственное неприятное - это то, если разработчики не укажут его имя в титрах, да и то не должны