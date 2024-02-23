Aspyr использовала мод, чтобы добавить эксклюзивный контент для Xbox в коллекцию Star Wars Battlefront

Aspyr Media предположительно использовала фанатский мод для ПК, чтобы добавить ранее эксклюзивный контент для Xbox в предстоящую коллекцию Star Wars Battlefront Classic Collection.

YouTub-пользователь iamashaymin Modding изначально создал мод для ПК, чтобы добавить Кита Фисто и Асажж Вентресс, которые изначально были доступны только на Xbox, в классическую Star Wars Battlefront. Теперь он утверждает, что мод используется без его согласия компанией Aspyr Media для реализации обоих эксклюзивных персонажей Xbox в предстоящей коллекции Star Wars Battlefront Classic Collection.

В видео, опубликованном на канале, моддер продемонстрировал доказательства, которые действительно позволяют предположить, что мод используется в трейлере Battlefront Classic Collection. Он указал на проблемы с анимацией некоторых моделей персонажей, таких как анимация ног Вентресс и техника владения мечом. В своем сообщении для Aspyr Media он рекомендовал команде разработчиков вместо этого использовать последнюю версию мода, поскольку она решает вышеупомянутые проблемы. Изначально моддер взял на себя инициативу модифицировать эксклюзивных персонажей Xbox и связанные с ними карты, чтобы сделать их доступными для сообщества ПК.