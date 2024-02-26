Digital Foundry провели технический анализ ремастера Star Wars: Dark Forces, высоко оценив работу Nightdive Studios

Ремастер Star Wars: Dark Forces вот-вот дебютирует на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, и технический анализ Digital Foundry определенно напоминает рекламу последней разработки Nightdive Studios.
Анонсированный в августе прошлого года, ремастер Star Wars: Dark Forces возвращает шутер 1995 года, используя при этом возможности современных платформ, что выражается в разрешении до 4K и 120 кадров в секунду.
В любом случае, что удивило Джона Линнемана из Digital Foundry, так это, прежде всего, оптимизация игрового процесса, в частности необыкновенная адаптация команд к контроллеру, обеспечивающая оперативность и точность, которые редко можно встретить в подобных проектах.
По сути, за единственным исключением Blade Runner, Nightdive Studios пока может похвастаться отличными ремастерами, на создании которых теперь специализируется американская команда.
Более того, в октябре прошлого года студия «предложила» Филу Спенсеру сделать ремейки Hexen и Heretic: еще один проект мечты, который, мы надеемся, осуществится.
тут не ремастер нужен а ремейк полноценный по типу черной мезы, ремастер увы все такой же, графоний такой же плоский как в оригинале.
конечно он плоский, гений xD мб хватит вопрошать ремейки ко всему подряд? это довольно средний дум клон во вселенной зв, а не халва. вот по Republic Commando еще ладно, шутаны с тактическими элементами не так уж часто и выходят.
Застебали со своими ремейками. Меза делалась хреналион лет фанатами. Тебе надо ты и пили.
?
Монк70 заголовок исправь.
фигня... отвратительно сделали... для 2024 года это убого и не профессионально :)
вот эти одинаовые кориды раньше было не плохо а сейчас зачем?