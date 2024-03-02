Разработчики ремастера Star Wars: Dark Forces вернули вырезанный из игры уровень спустя 29 лет

Как стало известно, пользователи обнаружили, что разработчики ремастера игры Star Wars: Dark Forces добавили в игру уровень, который вырезали разработчики оригинальной игры 29 лет назад - долгие годы он считался безвозвратно утерянным.

Уровень называется ISD Avenger - в своё время его демонстрировали оригинальные разработчики перед релизом игры, и даже поместили его на обложку, но решили вырезать, посчитав уровень слишком сложным для игроков.

Фанаты долгое время пытались найти его остатки в файлах игры и попытаться восстановить, но им это сделать так и не удалось, в отличии от разработчиков Nightdive Studios, которые смогли найти его в исходном коде игры и доработать для своего ремастера. Пользователи оказались очень рады этому неожиданному и приятному бонусу в игре.