В начале Star Wars Jedi: Fallen Order трудно было назвать проектом о джедаях ©

В интервью The Guardian директор франшизы Star Wars Jedi Стиг Асмуссен рассказал, что Lucasfilm сомневалась, разрешать ли Respawn Entertainment использовать джедая в качестве главного героя Star Wars Jedi: Fallen Order. По словам Асмуссена, компания защищала джедаев.

Для Lucasfilm джедаи - это как святой Грааль. Я имею в виду, что это то, что они, вероятно, защищают больше всего, за исключением, может быть, малыша Йоды. Так что, мы должны были заслужить такое право. Для этого нам пришлось пройти через весь процесс: "Почему вы хотите, чтобы это был джедай? Что вы хотите сделать с джедаем? Им было очень не по себе с джедаями, и они сказали: "Давайте все переделаем. Назовем этого персонажа обладателем Силы.

По словам Асмуссена, Lucasfilm пыталась представить игру с охотником за головами или контрабандистом вместо главного героя-джедая "Звездных войн" Кэла Кестиса, что заставило Асмуссена задуматься об уходе из проекта. Асмуссен хотел использовать свой опыт работы над франшизой God of War для Star Wars Jedi, и чувствовал, что наличие главного героя, уделяющего основное внимание дальним боям, не входит в его компетенцию.

Я думаю, что вы выбрали не того человека для этой работы. Это не мой бэкграунд. Мое прошлое связано с God of War... Я никогда не работал над шутерами, и для этого нужна другая команда. С таким же успехом вы могли бы попросить меня сделать гоночную игру. И, в конце концов, со временем мы построили это доверие до такой степени, что в итоге мы назвали [франшизу] Jedi.

Учитывая выпуск и успех Star Wars Jedi: Fallen Order, а также ажиотаж вокруг грядущей Star Wars Jedi: Survivor, Lucasfilm, очевидно, уступила и позволила Respawn Entertainment представить джедая в качестве главного героя франшизы.