70% игроков Star Wars Jedi: Survivor продолжили играть в игру даже после завершения основного сюжета

Survivor - это сугубо сюжетная игра безо всяких онлайновых возможностей, так что большинству игроков было бы привычно закончить основную кампанию и оставить все как есть, но это не так.
Согласно новой информации, которую предоставил дизайнер повествования Star Wars Jedi: Survivor, Коул Свани, посетивший GDC в качестве представителя Respawn, 70% игроков в Survivor продолжили играть в игру даже после завершения основного сюжета.
70% игроков в Star Wars Jedi: Survivor продолжили игру после титров, чтобы ознакомиться с обширным вторичным контентом игры. При этом большинство из них продолжали игру в течение нескольких часов, — утверждает дизайнер повествования Коул Свани.
В то же время другие разработчики Star Wars Jedi: Survivor отмечают огромные усилия, вложенные в написание диалогов для разнообразных NPC, в особенности для 18 обитателей бара, которым в игре принадлежит более пяти тысяч реплик. В баре происходит так много разнообразных взаимодействий, что во многих случаях игроки упускают этот фактор по той простой причине, что не возвращаются в это место, чтобы поговорить с NPC. Всего в баре 17 различных изменений.
Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series S|X, а версия для PS4 и Xbox One находится в разработке.
интересная игра, но идет туговато из-за английского и субтитров
Не совсем понятно про что статья, вот этот бар это весь эндгейм ? Прямо скажу не густо
что насчет жэтэа 5 и скурим?
Ну на счёт Skyrim понятно, там можно разными путями идти и классами, как понял, не многие любят ее зачищать на 100%, а отыгрывают роль персонажа согласно классу. А что делать в линейной GTA V, не на мультиплеер же время сливать?
Это синглы, без регулярного допиливания сюжета/квестов/контента как в мморпг, интерес к игре рано или поздно умирает. Сингл превышающий хотя бы 120 часов очень большая редкость.
Скайрим вытягивают модами, выглядит как ходячий труп... какой то старик с торчащими трубками, трупной вонью и стеклянными рыбьими глазами.
Да, вероятно реиграбельность за счёт вариативности прохождения (по сути иммерсивности мира и развилок сюжета) и по настоящему разных классов, видимо наиболее сильна. Но это ближе к БГ 3.
В сухом остатке сингл это или песочница с процедурной генерацией мира для гиков и фриков с лицом инди проекта (майнкрафт / терария / ноу мен скай итд), или игра которая будет сожрата от и до за 120-180 часов, удалена с винчестера и забыта.
Особняком стоят стратегии, если ИИ не совсем тупой, то бывает интересно и очень надолго. Если ИИ тупой, то за те же 120 часов просто методом перебора или на ощупь создаётся универсальный алгоритм развития на любой карте, в любых условиях, и в игре опять нефиг делать.
Ещё можно потеряться совсем в наркоманских сим сити, факторио - бесконечно выстраивая из кубиков замок, как паук плетущий паутину, или бабка свитер. Но это намного ближе к песочницам с точки зрения восприятия и геймплея.