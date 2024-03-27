70% игроков Star Wars Jedi: Survivor продолжили играть в игру даже после завершения основного сюжета

Survivor - это сугубо сюжетная игра безо всяких онлайновых возможностей, так что большинству игроков было бы привычно закончить основную кампанию и оставить все как есть, но это не так.

Согласно новой информации, которую предоставил дизайнер повествования Star Wars Jedi: Survivor, Коул Свани, посетивший GDC в качестве представителя Respawn, 70% игроков в Survivor продолжили играть в игру даже после завершения основного сюжета.

70% игроков в Star Wars Jedi: Survivor продолжили игру после титров, чтобы ознакомиться с обширным вторичным контентом игры. При этом большинство из них продолжали игру в течение нескольких часов, — утверждает дизайнер повествования Коул Свани.

В то же время другие разработчики Star Wars Jedi: Survivor отмечают огромные усилия, вложенные в написание диалогов для разнообразных NPC, в особенности для 18 обитателей бара, которым в игре принадлежит более пяти тысяч реплик. В баре происходит так много разнообразных взаимодействий, что во многих случаях игроки упускают этот фактор по той простой причине, что не возвращаются в это место, чтобы поговорить с NPC. Всего в баре 17 различных изменений.

Star Wars Jedi: Survivor уже доступна на PC, PS5 и Xbox Series S|X, а версия для PS4 и Xbox One находится в разработке.