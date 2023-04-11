Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
7.8 302 оценки

Фанаты "Звездных войн" вновь умоляют Disney перенести Кэла Кестиса на экраны

©
butcher69
Новости

Перед запуском игры Star Wars Jedi: Survivor в этом месяце фанаты снова просят Disney вывести Кэла Кестиса за рамки серии видеоигр от Respawn и дать нам живое воплощение любимого фанатами персонажа в одном из предстоящих телешоу.

В этой идее нет ничего нового, поскольку фанаты уже обсуждали, как здорово было бы увидеть Камерона Монахэна в роли Кэла Кестиса с тех пор, как Jedi: Fallen Order вышли в 2019 году. Но на фоне Star Wars Celebration горячая тема живого воплощения снова стала популярной в социальных сетях, и фанаты активно пытаются связаться с Disney и воплотить свою мечту в жизнь.

"Дайте Кэлу живое действие, которого он заслуживает", - пишет один из фанатов, делясь своим волнением по поводу появления Монахэна на сцене на мероприятии. "Он уже нужен нам в живом действии", - говорится в другом ответе.

Disney пока не сообщает о будущих проектах с участием Кэла Кестиса, если таковые планируются, но, скорее всего, это произойдет не раньше, чем игра Star Wars Jedi: Survivor выйдет на рынок 28 апреля. Возможно, амбициозная концовка игры даст фанатам несколько намеков на то, что будет дальше с Кэлом и Монахэном.

Кино и сериалы
23
19
Последние посты по игре Star Wars Jedi: Survivor
Исполнитель главной роли в Star Wars Jedi: Survivor намекнул на грандиозный финал игры
Исполнитель главной роли в Star Wars Jedi: Survivor намекнул на грандиозный финал игры
В Star Wars Jedi: Survivor можно будет посетить планету-столицу Корусант
В Star Wars Jedi: Survivor можно будет посетить планету-столицу Корусант
Исполнитель главной роли в Star Wars Jedi: Survivor рассказал про работу над игрой и подарил фанату пончо
Исполнитель главной роли в Star Wars Jedi: Survivor рассказал про работу над игрой и подарил фанату пончо
Комментарии: 19
Ваш комментарий
AGS37

вот ток из этого сделают лгбт парашу, в принципе и в первой части она была, но тут возрастёт в геометрической прогрессии

6
Строков Александр

Уже сделали. Помнишь ту сестру ночи, с которой романтические отношения у Кэла начали выстраиваться в первой части? Забудь. Толи из слитого артбука, толи еще откуда-то, но люди получили инфу, что она лесбуха... Пам-Пам...

2
vovan200976

Удивлятся уже нечему...Когда сегодня увидел Новый фильм "Три мушкетера" 2023 года..и в роли Д"Артаньяна афроамериканец...Дюма уже чей думает... че Там Они курят эти сценаристы и режиссеры.

0
SpacePRedator014 Строков Александр

Да там я бы не сказал о том что начали выстраиваться романтические отношения, так переглянулись пару раз, мне сразу понятно было что ничего такого не будет уже после того как разработчики защищали что вообще сделали героем белого парня, а не транса чёрного думающего что он звёздный крейсер Разрушитель

1
Norteron Строков Александр

какие там отношения? они один раз обнялись после того, как она спасла его, бред несешь

0
Protocol10

блохер высрал новость на основании нытья одного фана на форуме. Что дальше?

3
MISHA1968

Ой прям таки и умоляют

1
Dendyyyyy

Такие же фрики и умоляют на верно.

0
BazzDroid

Даже если его перенесут на большие экраны, думаете Кэла будет играть Камерон? Напомните ка кого взяли на роль Дикона в экранизации Days Gone? А, точно не Сэма Уитвера

1
Джейкоб Этезов

Можно подумать студиям не пофиг чего хотят фанаты

0
SpacePRedator014

Ну, это будет всяко лучше последней триологии с мэри сью Рей.

0
AntiVtata

Чего?! У этого актёра типаж точно не "главгеройский". Больше смахивает на "лошка" из третьесортной комедии.

0
Norteron

он уже сыграл главного героя в целых двух играх по этой вселенной, а такого насколько помню еще не было по ЗВ

0
Executor666

У дисней и без этого хватает параши.

0
Олег Дудин

Не, Дисней лучше снимет ещё 100 сериалов про каких-нибудь левых персонажей.

0
Wolfhenze

Нинада, игра то была не прям что-бы очень, а уж сериал они там таааакой снимут, что Амазон позавидует их высеру.

0
Radagor

Не знаю, вечно смотришь на его открытый рот во всех сценах, выглядит придурковато.

0
Аристов--Черный
дать нам живое воплощение любимого фанатами персонажа в одном из предстоящих телешоу

Что, жаждете увидеть как Кэл кормит фелуцианской клубничкой пилота Повстацев?:)))

0
theodoreevans

There are some online dissertation sites that you can find when you find something that is definitely listed on your site fnaf

-1