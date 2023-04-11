Фанаты "Звездных войн" вновь умоляют Disney перенести Кэла Кестиса на экраны ©

Перед запуском игры Star Wars Jedi: Survivor в этом месяце фанаты снова просят Disney вывести Кэла Кестиса за рамки серии видеоигр от Respawn и дать нам живое воплощение любимого фанатами персонажа в одном из предстоящих телешоу.

В этой идее нет ничего нового, поскольку фанаты уже обсуждали, как здорово было бы увидеть Камерона Монахэна в роли Кэла Кестиса с тех пор, как Jedi: Fallen Order вышли в 2019 году. Но на фоне Star Wars Celebration горячая тема живого воплощения снова стала популярной в социальных сетях, и фанаты активно пытаются связаться с Disney и воплотить свою мечту в жизнь.

"Дайте Кэлу живое действие, которого он заслуживает", - пишет один из фанатов, делясь своим волнением по поводу появления Монахэна на сцене на мероприятии. "Он уже нужен нам в живом действии", - говорится в другом ответе.

Disney пока не сообщает о будущих проектах с участием Кэла Кестиса, если таковые планируются, но, скорее всего, это произойдет не раньше, чем игра Star Wars Jedi: Survivor выйдет на рынок 28 апреля. Возможно, амбициозная концовка игры даст фанатам несколько намеков на то, что будет дальше с Кэлом и Монахэном.