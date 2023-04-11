Фанаты "Звездных войн" вновь умоляют Disney перенести Кэла Кестиса на экраны

Перед запуском игры Star Wars Jedi: Survivor в этом месяце фанаты снова просят Disney вывести Кэла Кестиса за рамки серии видеоигр от Respawn и дать нам живое воплощение любимого фанатами персонажа в одном из предстоящих телешоу.
В этой идее нет ничего нового, поскольку фанаты уже обсуждали, как здорово было бы увидеть Камерона Монахэна в роли Кэла Кестиса с тех пор, как Jedi: Fallen Order вышли в 2019 году. Но на фоне Star Wars Celebration горячая тема живого воплощения снова стала популярной в социальных сетях, и фанаты активно пытаются связаться с Disney и воплотить свою мечту в жизнь.
"Дайте Кэлу живое действие, которого он заслуживает", - пишет один из фанатов, делясь своим волнением по поводу появления Монахэна на сцене на мероприятии. "Он уже нужен нам в живом действии", - говорится в другом ответе.
Disney пока не сообщает о будущих проектах с участием Кэла Кестиса, если таковые планируются, но, скорее всего, это произойдет не раньше, чем игра Star Wars Jedi: Survivor выйдет на рынок 28 апреля. Возможно, амбициозная концовка игры даст фанатам несколько намеков на то, что будет дальше с Кэлом и Монахэном.
вот ток из этого сделают лгбт парашу, в принципе и в первой части она была, но тут возрастёт в геометрической прогрессии
Уже сделали. Помнишь ту сестру ночи, с которой романтические отношения у Кэла начали выстраиваться в первой части? Забудь. Толи из слитого артбука, толи еще откуда-то, но люди получили инфу, что она лесбуха... Пам-Пам...
Удивлятся уже нечему...Когда сегодня увидел Новый фильм "Три мушкетера" 2023 года..и в роли Д"Артаньяна афроамериканец...Дюма уже чей думает... че Там Они курят эти сценаристы и режиссеры.
Да там я бы не сказал о том что начали выстраиваться романтические отношения, так переглянулись пару раз, мне сразу понятно было что ничего такого не будет уже после того как разработчики защищали что вообще сделали героем белого парня, а не транса чёрного думающего что он звёздный крейсер Разрушитель
какие там отношения? они один раз обнялись после того, как она спасла его, бред несешь
блохер высрал новость на основании нытья одного фана на форуме. Что дальше?
Ой прям таки и умоляют
Такие же фрики и умоляют на верно.
Даже если его перенесут на большие экраны, думаете Кэла будет играть Камерон? Напомните ка кого взяли на роль Дикона в экранизации Days Gone? А, точно не Сэма Уитвера
Можно подумать студиям не пофиг чего хотят фанаты
Ну, это будет всяко лучше последней триологии с мэри сью Рей.
Чего?! У этого актёра типаж точно не "главгеройский". Больше смахивает на "лошка" из третьесортной комедии.
он уже сыграл главного героя в целых двух играх по этой вселенной, а такого насколько помню еще не было по ЗВ
У дисней и без этого хватает параши.
Не, Дисней лучше снимет ещё 100 сериалов про каких-нибудь левых персонажей.
Нинада, игра то была не прям что-бы очень, а уж сериал они там таааакой снимут, что Амазон позавидует их высеру.
Не знаю, вечно смотришь на его открытый рот во всех сценах, выглядит придурковато.
Что, жаждете увидеть как Кэл кормит фелуцианской клубничкой пилота Повстацев?:)))
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