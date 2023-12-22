GamesVoice представила третий дневник русской локализации Star Wars Jedi Survivor

GamesVoice продолжает активную работу над неофициальной русской озвучкой Star Wars Jedi: Survivor, регулярно предоставляя обновления по процессу. В этот раз с фанатами поделились третьим дневником локализации.
В данном видеоролике мы ещё раз проходимся по исполнителям ключевых ролей, о которых подробно рассказали в прошлых выпусках, а также знакомим вас с новыми — не менее значимыми. Нас часто просят выпускать отчёты о проделанной работе — считайте это одним из них.
Сбор средств на создание русской версии Star Wars Jedi: Survivor завершился 14 сентября, и окончательная сумма превысила 1,8 миллиона рублей. В настоящее время проект находится в стадии интенсивной работы.
К сожалению уже прошёл, второй раз не буду.
Сейчас допрохожу первый раз. Будет хороший повод пройти игру еще раз (может к этому времени еще и костюм Ревана допилят до нормального вида. Текущая версия значительно уступает по качеству той что была в первой части).
Как раз после выхода озвучки можно будет купить активацию и пройти в первый раз.
Жду больше всяких Хогвартсов. Пусть это и очередной фанфик по ЗВ от Диснея.
Фанфики дриснея я не схаваю!