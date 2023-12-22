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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
7.6 886 оценок

GamesVoice представила третий дневник русской локализации Star Wars Jedi Survivor

butcher69
Новости

GamesVoice продолжает активную работу над неофициальной русской озвучкой Star Wars Jedi: Survivor, регулярно предоставляя обновления по процессу. В этот раз с фанатами поделились третьим дневником локализации.

В данном видеоролике мы ещё раз проходимся по исполнителям ключевых ролей, о которых подробно рассказали в прошлых выпусках, а также знакомим вас с новыми — не менее значимыми. Нас часто просят выпускать отчёты о проделанной работе — считайте это одним из них.

Сбор средств на создание русской версии Star Wars Jedi: Survivor завершился 14 сентября, и окончательная сумма превысила 1,8 миллиона рублей. В настоящее время проект находится в стадии интенсивной работы.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
ToughOmero

К сожалению уже прошёл, второй раз не буду.

1
Seifer1986

Сейчас допрохожу первый раз. Будет хороший повод пройти игру еще раз (может к этому времени еще и костюм Ревана допилят до нормального вида. Текущая версия значительно уступает по качеству той что была в первой части).

0
neeXXXT

Как раз после выхода озвучки можно будет купить активацию и пройти в первый раз.

-2
Кей Овальд

Жду больше всяких Хогвартсов. Пусть это и очередной фанфик по ЗВ от Диснея.

-4
kalavashok tribagov

Фанфики дриснея я не схаваю!

-6