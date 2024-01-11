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Star Wars Jedi: Survivor 28.04.2023
Экшен, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 925 оценок

Star Wars Jedi Survivor получила обновление с новыми специальными возможностями и исправлением ошибок

monk70
Новости

Через четыре месяца после последнего крупного обновления Star Wars Jedi Survivor команда Respawn Entertainment возвращается в далекую-далекую галактику «Звездных войн», чтобы сообщить нам, что они выпустили ещё один патч как на ПК, так и на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Восьмой патч даёт возможность игрокам испытать еще более доступное приключение благодаря множеству функций, представленных калифорнийскими разработчиками, а также оптимизации, разрешение ошибок и сбоев, о которых сообщило сообщество.

После установки патча 8 игроки Star Wars Jedi Survivor получат доступ к новому высококонтрастному режиму и функции звукового сигнала, который как пассивно, так и активно озвучивает окружающую среду, чтобы дать игрокам возможность эхолокировать объекты и интерактивные элементы, находящиеся поблизости героя.

Что касается доступности, патч 8 включает в себя дополнительные настройки для режима, который позволяет пользователям замедлять игровой процесс с параметрами в диапазоне от 30% до 75% от нормальной скорости.

Обновление также включает в себя многочисленные исправления производительности и стабильности на всех платформах.

Полный список изменений доступен по ссылке.

22
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Nargul

Не играл пока что и не планирую до выхода русской озвучки.

4
IbruhmanI

в тоже время дед спайс с 1 обновлением на выходе и всё...

1
Abarmot90

Русификатор не слетел?

0
Zlobin_Evgeny

скипнул на старте из-за технического состояния, пускай еще годик полируют а потом и поиграем

0