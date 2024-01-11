Star Wars Jedi Survivor получила обновление с новыми специальными возможностями и исправлением ошибок

Через четыре месяца после последнего крупного обновления Star Wars Jedi Survivor команда Respawn Entertainment возвращается в далекую-далекую галактику «Звездных войн», чтобы сообщить нам, что они выпустили ещё один патч как на ПК, так и на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Восьмой патч даёт возможность игрокам испытать еще более доступное приключение благодаря множеству функций, представленных калифорнийскими разработчиками, а также оптимизации, разрешение ошибок и сбоев, о которых сообщило сообщество.

После установки патча 8 игроки Star Wars Jedi Survivor получат доступ к новому высококонтрастному режиму и функции звукового сигнала, который как пассивно, так и активно озвучивает окружающую среду, чтобы дать игрокам возможность эхолокировать объекты и интерактивные элементы, находящиеся поблизости героя.

Что касается доступности, патч 8 включает в себя дополнительные настройки для режима, который позволяет пользователям замедлять игровой процесс с параметрами в диапазоне от 30% до 75% от нормальной скорости.

Обновление также включает в себя многочисленные исправления производительности и стабильности на всех платформах.

Полный список изменений доступен по ссылке.