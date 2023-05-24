Walt Disney видит в играх "огромный потенциал" после успеха Star Wars Jedi: Survivor ©

Walt Disney, нынешний владелец франшизы «Звездные войны», заявил, что видит огромный потенциал в играх после первоначального успеха Star Wars Jedi: Survivor от EA.

Сиквел Respawn Entertainment к Star Wars Jedi Fallen Order 2019 года преуспевает: игра быстро стала вторым по величине запуском года в Великобритании, а продажи сиквела в Великобритании примерно на 30% выше, чем у его предшественника. Игра хорошо зарекомендовала себя не только в Великобритании, но и возглавила продажи Circana/NPD в США в прошлом месяце. Судя по всему, успех игры не остался незамеченным, поскольку владелец Lucasfilm Ltd. Walt Disney с председателем правления Джошем Д'Амаро говорили о «отличных» результатах с игровой стороны, тем самым упомянув Jedi Survivor, во время ежегодной выставки J.P. Morgan, мероприятии для инвесторов в области технологий, средств массовой информации и коммуникаций.

«Что касается игр, опять же, с такой сильной интеллектуальной собственностью, мы работаем с лучшими в своем классе разработчиками игр, и мы также видим отличные результаты с игровой стороны нашего бизнеса», — сказал председатель Disney инвесторам. «Мы только что выпустили новую игру под названием Star Wars Jedi Survivor. Я хотел бы поработать с этими новыми играми, когда они выйдут. У нее очень, очень высокие оценки, говорят, что это одна из лучших игр по «Звездным войнам» за 20 лет. Так что этот бизнес у нас идет хорошо. И я думаю, что по мере того, как мир продолжает развиваться, и мы видим, что все больше геймеров проводят больше времени со своими консолями и онлайн, у нас здесь есть огромные возможности».

Как сообщалось ранее на этой неделе, грядущая игра по «Звездным войнам» с открытым миром от Ubisoft Massive должна появиться в начале 2024 года.