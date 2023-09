Анонсирующий трейлер ремейка KOTOR был убран с YouTube, а PlayStation удалила все упоминания о ремейке из своих соцсетей ©

Не секрет, что ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, анонсированный еще в 2021 году, переживает не лучшие времена. По имеющимся данным, игра пережила несколько проблем с разработкой, а также смену студии, причем генеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) уклоняется от ответов на вопросы о текущем состоянии игры, что не внушает доверия поклонникам.

Складывается такое ощущение, как буд-то в крышку гроба игры забили еще один гвоздь: фанаты игры заметили, что официальный анонсирующий трейлер, загруженный на YouTube еще в 2021 году, пропал. Если трейлер еще можно найти среди тех, кто выложил его самостоятельно, то первый официальный трейлер, опубликованный PlayStation, судя по всему, был убран из базы, что не является хорошим знаком для игры, находящейся в разработке и при поддержке издателя, который пытается восполнить упущенные расходы.

Еще более усугубляет ситуацию то, что, по всей видимости, сама PlayStation также предприняла попытку удалить все упоминания о ремейке Knights of the Old Republic из своего официального аккаунта в Twitter. Фанаты заметили, что твиты с упоминанием игры, которые кэшировались в Google и отображались на Wayback Machine, были удалены совсем недавно. Это не совсем характерно для владельца платформы, уверенного в качестве игры.

По мнению фанатов, эти события ведут к тому, что игра в конечном итоге будет отменена. Ранее в этом году стало известно, что издатель Embracer в последний момент упустил сделку на сумму 2 млрд. долларов, что вынудило компанию свернуть проекты, закрыть студии, в частности, студию Volition, создавшую Saints Row, задуматься о продаже других студий, таких как Gearbox, и уволить потенциально тысячи сотрудников.

Учитывая количество проблем с разработкой игры, а также финансовые трудности издателя, не стоит удивляться, если следующим под нож попадет ремейк Knights of the Old Republic. Ведь до сих пор нет никаких признаков того, что релиз игры состоится в ближайшее время, а игры, которые находятся в разработке так долго, как эта, как правило, стоят немалых денег.

Будем надеяться, что это не так, поскольку игра уже давно должна была стать ремейком, и отмена проекта такого масштаба, скорее всего, будет иметь катастрофические последствия для таких разработчиков, как Saber Interactive и Aspyr Media. Но пока все выглядит не лучшим образом, и Embracer необходимо как можно быстрее сообщить свежие новости по игре.