Джефф Грабб поделился обновленной информацией о страдальном ремейке Star Wars: Knights of the Old Republic

Уже несколько лет игроки по всему миру ожидают релиза обновленной версии Star Wars: Knights of the Old Republic. Ремейк был публично анонсирован еще в 2021 году, однако с тех пор появлялись только весьма тревожные инсайды. Недавний слух так и вовсе предупреждал о полной отмене проекта. Как обстоят дела на самом деле, поделился авторитетный журналист Джефф Грабб.

В последнем выпуске Game Mess Mornings, Джефф Грабб дополнил свои же заявления об отмене ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic. Как отметил журналист, он не занимается спекуляциями и вопрос об отмене проекта оказался верным. Релиз обновленной версии культовой игры действительно находится под вопросом, и без компании Sony его вообще не существовало.

По данным Грабба, разработка ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic была запущена исключительно по инициативе Sony. Японский гигант был заинтересован в обновлении легендарной игры, однако его крайне разочаровало сотрудничество с Embracer Group и его внутренними студиями.

Если раньше Sony горели идеей выпустить ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic на всех платформах, то теперь они хотят поскорее отказаться от проекта, отмечает журналист. Также он считает, что люди, реально заинтересованные в подобном проекте, больше над ним не работают.

Такое ощущение, что без такого партнера, как Sony, ничего не получится. Похоже, что Sony не будет участвовать в проекте. Если финансирование прекращено, то, на мой взгляд, все уже решено, и нет смысла кому-либо работать над этим проектом.

— считает Джефф Грабб.

Тем не менее, Джефф Грабб не исключает, что теперь разработкой новой Star Wars: Knights of the Old Republic занимается Embracer Group уже самостоятельно. У него нет источников в этой компании, поэтому у него нет подтвержденной информации о состоянии самого ремейка в целом. Судя по тому, что официальной отмены не последовало, у игроков еще есть шанс увидеть обновленную версию знаменитой игры.