Джефф Грабб: Sony не хочет участвовать в создании ремейка Star Wars: KOTOR, но Saber настроена решительно

Журналист Джефф Грабб объяснил, почему он думал, что ремейк Knights of the Old Republic, классической ролевой игры BioWare, действие которой происходит в мире "Звёздных войн", был отменен. Он просто узнал, что после анонса на одном из мероприятий Sony больше не хочет о нем слышать, вероятно, из-за последующих проблем с разработкой.

Насколько я понимаю, Sony больше не хочет иметь с ней ничего общего, поэтому я и думал, что она мертва. Очевидно, что Saber по-прежнему настроена очень решительно. И я очень верю в них.

Sony сама дала понять, что больше не хочет активно участвовать в проекте, удалив анонсирующий трейлер в сентябре 2023 года и никак не прокомментировав принятое решение, кроме заявления о том, что лицензия на использованный для него музыкальный трек истекла. После этого многие, например журналист Стивен Тотило, задались вопросом, каким образом лицензия на песню, связанную с еще не вышедшей игрой, истекла, что придало силы гипотезе отмены игры.

Однако на протяжении нескольких месяцев появлялось все больше заявлений о развитии проекта, который по-прежнему активно развивается и находится в руках Saber Interactive, недавно вновь ставшей независимой. При этом всем очевидно, что работа потерпела несколько неудач. Остается надеяться, что теперь все вернется на круги своя.