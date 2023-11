По словам Джейсона Шрайера, над ремейком Star Wars Knights of the Old Republic продолжает работать несколько человек

По словам известного инсайдера, проблемный ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic не умер. Эта неофициальная информация о проекте прямо опровергает сообщение середины ноября, в котором говорится, что работа над ремейком KOTOR приостановлена.

Это предыдущее заявление исходит от авторитетного репортера Джеффа Грабба. В выпуске подкаста Game Mess Mornings от 17 ноября Грабб сказал, что Sony прекратила финансирование проекта и, по сути, отказалась от него, несмотря на то, что у неё все еще есть права на совместную публикацию. В результате над игрой «сейчас не ведется работа», пояснил он. Сообщение поступило примерно через полгода после того, как Грабб предсказал, что ремейк KOTOR никогда не выйдет.

Эта информация о проблемном проекте была частично опровергнута Джейсоном Шрайером из Bloomberg, который отметил, что ремейк KOTOR не умер. Обсуждая состояние игры на форумах ResetEra, Шрайер сказал, что не верит, что проект был полностью отложен, ссылаясь на два источника в Saber Interactive, которые сообщили ему, что компания все еще в той или иной степени работает над ремейком.

Несмотря на это, инсайдер, по-видимому, обосновал утверждение Грабба о том, что Sony вышла из проекта, подчеркнув, какая разница между вопросом, жива ли данная игра, и выйдет ли она когда-нибудь. Точно так же, по словам Шрайера, вопрос о том, как на самом деле будет выглядеть игра, — это совершенно другой вопрос. Если Sony действительно откажется от проекта, это поможет объяснить ее решение исключить из списка трейлер ремейка KOTOR 2021 года еще в конце сентября.

"Я разговаривал с двумя людьми в Saber, и оба они сказали, что все еще работают над проектом, поэтому я не верю, что комментарий о том, что над ним никто сейчас не работает, правдив", – сказал Шрайер.

Напомним, что изначально игра была анонсирована как временный эксклюзив для PlayStation 5, который в конечном итоге должен был выйти и на ПК, поэтому Sony изначально выступала в качестве ее единственного издателя. Но с тех пор многое изменилось, в том числе сам разработчик, отвечающий за проект: в сентябре 2022 года Embracer Group передала ремейк KOTOR из Aspyr Media в Saber Interactive — еще одну из своих дочерних компаний. Двумя месяцами ранее Шрайер сообщил, что Aspyr приостановила всю разработку проекта после того, как вертикальный срез игры не впечатлил Sony.