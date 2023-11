Слух: Sony отказалась от ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, разработка прекращена

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic мертв. По крайней мере, так заявил Джефф Грабб из Giant Bomb в своем утреннем шоу Game Mess Mornings.

"Я просто хочу прояснить ситуацию: работа над этой игрой сейчас не ведется", - сказал Грабб примерно на 57-й минуте. "Просто полный стоп. Работа над этой игрой не ведется ни в каком виде, ни на какой студии"

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, анонсированный еще в 2021 году, с самого начала находился в процессе разработки. Сначала его разработкой занималась Aspyr Media, а в августе 2022 года Embracer Group передала игру Saber Interactive.

Во время своего выступления Грабб также упомянул, что игра, возможно, даже была перенесена из Saber Interactive.

С момента объявления о переходе игры от Aspyr Media никто из ее участников ничего не говорил о состоянии игры. Единственное, что произошло за последнее время, - это чистка социальных сетей и YouTube компанией Sony от упоминаний об игре. Даже во время ежеквартальных звонков по поводу прибыли Embracer Group не подтвердила, что игра продолжает развиваться.

"Я заметил, что все, что я говорю по этому поводу, становится заголовком, так что это мой единственный комментарий", - сказал генеральный директор Embracer Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) во время последнего звонка по поводу прибыли в четверг.