Слух: Sony отказалась от ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, разработка прекращена

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic мертв. По крайней мере, так заявил Джефф Грабб из Giant Bomb в своем утреннем шоу Game Mess Mornings.
"Я просто хочу прояснить ситуацию: работа над этой игрой сейчас не ведется", - сказал Грабб примерно на 57-й минуте. "Просто полный стоп. Работа над этой игрой не ведется ни в каком виде, ни на какой студии"
Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic, анонсированный еще в 2021 году, с самого начала находился в процессе разработки. Сначала его разработкой занималась Aspyr Media, а в августе 2022 года Embracer Group передала игру Saber Interactive.
Во время своего выступления Грабб также упомянул, что игра, возможно, даже была перенесена из Saber Interactive.
С момента объявления о переходе игры от Aspyr Media никто из ее участников ничего не говорил о состоянии игры. Единственное, что произошло за последнее время, - это чистка социальных сетей и YouTube компанией Sony от упоминаний об игре. Даже во время ежеквартальных звонков по поводу прибыли Embracer Group не подтвердила, что игра продолжает развиваться.
"Я заметил, что все, что я говорю по этому поводу, становится заголовком, так что это мой единственный комментарий", - сказал генеральный директор Embracer Ларс Вингефорс (Lars Wingefors) во время последнего звонка по поводу прибыли в четверг.
Жаль если так, видимо у Aspyr совсем всё плохо было с наработками. С другой стороны, иногда лучше отмена, чем релиз ремейков вроде XIII.
Засада..
Судя по всему, там выходила отнюдь не конфетка, а безвольное и безликое нечто типа недоперезапуска "Сэйнтс Роу.
теперь видимо мода такая, чтоб хоть что-то показать на выставке/конференции надо показать тизер того, что никогда не выйдет)))
Главное, что люди счастливы. Как же фанаты кипятком писались от этого трейлера и от гор ТЕС 6)))
Видимо действительно отменили эх а мог бы получится шикарный ремейк потенциал был
Жаль конечно, очень хотелось бы пережить вновь весь шикарный сюжет с новым геймплеем и графикой.
Ну ожидаемо, у них же есть игры про лесбух и страшных мужикобаб так зачем им делать хорошие игры (чесно только во вторую часть играла)
Бывает
Уроды, сони обгадилась и репутацию свою уже погубила. Кстати, а как игра вообще игра оказалась у Сони ? Права у Эмбрайсер..
Пронесло... Пусть поганят что нибудь другое.
Печально. Сони чем дальше тем больше закапывают микроны остатков своей репутации.