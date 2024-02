СМИ: Embracer Group продаст Saber за 500 млн долларов: ремейк Star Wars: KOTOR все еще в разработке

Шведская игровая компания Embracer Group AB продаст одну из своих крупнейших дочерних компаний, Saber Interactive, группе частных инвесторов в рамках сделки стоимостью до 500 миллионов долларов, сообщило издание Bloomberg, со ссылкой на свои источники.

Saber станет частной компанией, в которой будет работать около 3500 человек. Компания планирует продолжить разработку ремейка Star Wars: The Knights of the Old Republic, долгожданной игры, которая была изъята у предыдущего разработчика Aspyr Media в 2022 году.

Сделка станет одним из крупнейших шагов Embracer в рамках продолжающейся инициативы по сокращению расходов, в результате которой компания за последний год уволила сотрудников и закрыла студии по всему миру.

Saber и Embracer отказались от комментариев.

Saber, разработчик таких игр, как Snowrunner и World War Z, владеет студиями в нескольких странах, включая США, Португалию и Россию. Помимо создания собственных оригинальных игр, компания работает и для других разработчиков.

Embracer приобрела Saber за 525 миллионов долларов в 2020 году в рамках серии покупок, в ходе которой главный исполнительный директор Ларс Вингефорс приобрел не менее 27 компаний. Некоторые из этих приобретений, такие как Demiurge Studios, базирующаяся в Бостоне, и New World Interactive, базирующаяся в Денвере, были присоединены к Saber.

За последний год, когда процентные ставки выросли, а партнерство с игровой группой, поддерживаемой суверенным фондом Саудовской Аравии, стоимостью 2 миллиарда долларов провалилось, Embracer сокращала расходы. Обремененная долгами компания закрыла несколько дочерних предприятий, отменила проекты и собирается продать несколько подразделений.

По словам собеседника, сумма в 500 миллионов долларов включает в себя опцион для Saber на привлечение нескольких дочерних компаний Embracer.