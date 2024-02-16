Хендерсон: Respawn работает над сюжетной игрой про мандалорского охотника за головами

Сегодня журналист, и известный инсайдер, Том Хендерсон сообщил о том, что Respawn Entertainment делают игру по "Звёздным войнам", которую многие ждут и только сейчас он представил всю известную ему информацию

Respawn Entertainment разрабатывает игру от первого лица Star Wars Mandalorian, которая находится на ранней стадии разработки.

По словам источников, в игре игроку предстоит взять под контроль мандалорца - охотника за головами (неясно, кем именно), действие которого происходит во времена господства Галактической империи в галактике. Ваша задача как охотника за головами — захватывать живых и мертвых за денежное вознаграждение.

Как впервые сообщил Джефф Грабб, игрой руководил креативный директор Respawn Мохаммад Алави, который покинул студию, чтобы отправиться на поиски новых приключений. По словам Грабба, игра будет ориентирована на "мобильность" и "стиль" в качестве руководящих принципов.

Высокая мобильность игры стала возможной благодаря реактивному ранцу Мандалориана, который позволяет игроку совершать горизонтальные прыжки, вертикальные прыжки и многое другое. Источники описывают игру как "очень динамичную", и поэтому она будет вознаграждать игроков, играющих в таком стиле; например, здоровье игрока будет восстанавливаться в основном за счет последовательных убийств.

Как и следовало ожидать, игра за мандалорского охотника за головами дает игроку широкий выбор оружия и гаджетов, включая наручный ракетомёт, крюк-кошку, визор для отметки врагов и наград и многое другое.

Подразумевается, что в игре не будет открытого мира, а будут линейные уровни, проходящие на разных планетах вселенной "Звездных войн".

Пока неясно, когда игра выйдет, но, по словам разработчиков, до релиза еще год или два, как минимум. На данный момент неизвестно, будет ли в игре многопользовательский режим или нет.