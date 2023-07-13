Авторы Star Wars: Outlaws хотят представить большую свободу действий игрока в открытом мире ©

В новом выпуске журнала Edge, креативный директор Star Wars: Outlaws Джулиан Джерайти рассказывает о том, как Ubisoft Massive хочет представить целую галактику вариантов игрового процесса, чтобы создать беспрецедентный уровень выбора в знакомом научно-фантастическом сеттинге.

Во время прохождения миссии в демонстрационном ролике разворачивается бой с применением оружия, но нас уверяют, что вполне можно было бы и в стелс-режиме доехать до места, где находится спидербайк главной героини Кей Весс, и не ввязываться в бой, прежде чем совершить побег. "Мы действительно фокусируемся на том, что значит для игрока "открытый мир", - говорит Джерайти, - а это полная свобода действий".

Эта свобода связана с фракциями игры - преступными синдикатами во вселенной Outlaws, которые могут относиться к Вессу с симпатией или неприязнью в зависимости от действий игрока. "Если вы в хороших отношениях с ними, - объясняет Джерайти, - вы получите эксклюзивные квесты, специальные цены у их торговцев, доступ к закрытым зонам. Если же вы у них на плохом счету, они пошлют за вами людей - и это будет иметь последствия в виде кредитов или какого-то денежного наказания"