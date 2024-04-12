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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.2 285 оценок

Disney поймали на использовании ботов для продвижения Star Wars: Outlaws

AceTheKing
Новости

Аналитик социальных сетей MasteroftheTDS поделился информацией о том, что компании Lucasfilm и Disney были замечены в использовании ботов для продвижения предстоящей игры Ubisoft Star Wars: Outlaws.

По его словам, похоже, что Disney и Lucasfilm не слишком уверены в игре, поскольку решили пустить в дело свою армию ботов для раскручивания продукта. Боты в основном продвигают игру и пишут о том, что "улучшенная графика и передовые технологии DLSS3 от Nvidia сделают игру стоящей"

В качестве доказательства своих слов аналитик показал ряд комментариев ботов. Комментарии от таких "пользователей" действительно выглядят крайне подозрительно и однотипно.

При этом если посмотреть на самые популярные реальные комментарии под последним трейлером игры на Youtube, то там все выглядит гораздо менее радостным:

Настоящие пользователи призывают не делать предзаказы игры, а так же не верить словам и трейлерам Ubisoft до тех пор, пока не появятся реальные отзывы критиков и игроков.

Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

22
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Oscilograf

Когда кажется, что падать ниже уже некуда - дисней всегда ухитрятся таки найти куда.

18
SoRaS3

Раскрыватели. Они снова всё испортили. ))

0
Imnogamer

Сейчас ботов использовать всюду - тренд века. Кругом зачехлидзычи. Хреново, что таким способом дурача, многие становятся ещё хомячьёвей. Нельзя быть наивным, братцы.

10
Igor Udilov

Никогда такого не было и вот опять.

7
Ольга Бузова

Они ее не только продвигают ,они ее еще и делают ,людей теперь нигде не осталось в этой сфере ,одни лишь боты

3
MаD

Ubisoft & Disney - это как Биба и Боба! Два сапога бота, чьи имена уже стали нарицательными! Отличный тандем, даже добавить нечего)

Оч. жду что-то подобное за 150 уе за Standart Edition)

3
edpru

Аналитик открыл открытое. Чуть ли не половина мирового трафика соцсетей и спама генерят боты. В данном случае вместо затрат на рекламу и толпу писателей используют боты и небольшую команду людей.

2
imizaka

Юбисофт уже не знают, как повторно расписаться в своей некомпетентности - даже в рекламе уже делают ставку на графон и отсутствие оптимизации. А на что ещё, ну не на геймплей же?

1
ZAUSA

улучшенная графика и передовые технологии DLSS3 от Nvidia сделают игру стоящей.

1
dangerous_beast
0
Dinozavrus

симпсоны для дебилов

-4
rewgerg43252

Ну смуту тоже рекламировали боты.
Куча однотипных комментов про "поднятие россии с колен" и "кто не с нами, тот хoхoл".

0
GraF68ru

«а вона видели чаво в России творица!»

1
mrKAB2N

Нет, это обычные работяги, которым вообще плевать на игры и тем более игровую индустрию, так как реклама Смуты прошлась даже по телеграм каналам военной тематике, типа смотрите, наш продукт и так далее, и вот люди не особо понимающие, услышали новость и чисто ради поддержку писали комментарии, типа наше и всё в таком духе, хотя сами даже скриншота из игры не видели, "но раз уж наше - значит надо хвалить!"

0
Pycckuu_XAKEP

ага, ютуб с его мегаботофермами просит дисней подержать своё пиво

0
PastoralUpton

Ну из этого можно сделать вывод , что значит они уже не первые кто так делает и продвигают свои игры в ТОП.

0
GraF68ru

Молодцы, уничтожили свою репутацию и теперь только с ботами обжимаются.

0
da2dy

Самое смешное, что игра то по трейлеру смотрелась нормально, только вот выяснилось, что она привязана каким-то образом к Хану Соло, на котором люди вокруг меня реально спали!

0
Ой извините

Они еще сами у себя ее будут покупать в стиме, чтобы высокие продажи показать.

0
Jarvis666

Боты на разработчиках, боты на рекламе, боты на "покупателях", которые будут постить положительные отзывы

0
Brock_Harrison

от создателей смуты видимо научились, смуту тоже боты продвигали, писали хваленные комменты.

-1
rewgerg43252

-200 социального рейтинга
пyтин отнять ваша шаболда-жена и миска макарон за вами выехать полиция

-11
JIoMTuK rewgerg43252

сала переел?

2
mrKAB2N

Самое печальное, что Смуту продвигали люди, а не боты, за ботов не было бы так обидно)

0
Brock_Harrison mrKAB2N

не люди а ватники ака поцреоты это еще хуже чем боты даже.

-2