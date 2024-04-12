Disney поймали на использовании ботов для продвижения Star Wars: Outlaws

Аналитик социальных сетей MasteroftheTDS поделился информацией о том, что компании Lucasfilm и Disney были замечены в использовании ботов для продвижения предстоящей игры Ubisoft Star Wars: Outlaws.
По его словам, похоже, что Disney и Lucasfilm не слишком уверены в игре, поскольку решили пустить в дело свою армию ботов для раскручивания продукта. Боты в основном продвигают игру и пишут о том, что "улучшенная графика и передовые технологии DLSS3 от Nvidia сделают игру стоящей"
В качестве доказательства своих слов аналитик показал ряд комментариев ботов. Комментарии от таких "пользователей" действительно выглядят крайне подозрительно и однотипно.
При этом если посмотреть на самые популярные реальные комментарии под последним трейлером игры на Youtube, то там все выглядит гораздо менее радостным:
Настоящие пользователи призывают не делать предзаказы игры, а так же не верить словам и трейлерам Ubisoft до тех пор, пока не появятся реальные отзывы критиков и игроков.
Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Когда кажется, что падать ниже уже некуда - дисней всегда ухитрятся таки найти куда.
Раскрыватели. Они снова всё испортили. ))
Сейчас ботов использовать всюду - тренд века. Кругом зачехлидзычи. Хреново, что таким способом дурача, многие становятся ещё хомячьёвей. Нельзя быть наивным, братцы.
Никогда такого не было и вот опять.
Они ее не только продвигают ,они ее еще и делают ,людей теперь нигде не осталось в этой сфере ,одни лишь боты
Ubisoft & Disney - это как Биба и Боба! Два сапога бота, чьи имена уже стали нарицательными! Отличный тандем, даже добавить нечего)
Оч. жду что-то подобное за 150 уе за Standart Edition)
Аналитик открыл открытое. Чуть ли не половина мирового трафика соцсетей и спама генерят боты. В данном случае вместо затрат на рекламу и толпу писателей используют боты и небольшую команду людей.
Юбисофт уже не знают, как повторно расписаться в своей некомпетентности - даже в рекламе уже делают ставку на графон и отсутствие оптимизации. А на что ещё, ну не на геймплей же?
улучшенная графика и передовые технологии DLSS3 от Nvidia сделают игру стоящей.
симпсоны для дебилов
Ну смуту тоже рекламировали боты.
Куча однотипных комментов про "поднятие россии с колен" и "кто не с нами, тот хoхoл".
«а вона видели чаво в России творица!»
Нет, это обычные работяги, которым вообще плевать на игры и тем более игровую индустрию, так как реклама Смуты прошлась даже по телеграм каналам военной тематике, типа смотрите, наш продукт и так далее, и вот люди не особо понимающие, услышали новость и чисто ради поддержку писали комментарии, типа наше и всё в таком духе, хотя сами даже скриншота из игры не видели, "но раз уж наше - значит надо хвалить!"
ага, ютуб с его мегаботофермами просит дисней подержать своё пиво
Ну из этого можно сделать вывод , что значит они уже не первые кто так делает и продвигают свои игры в ТОП.
Молодцы, уничтожили свою репутацию и теперь только с ботами обжимаются.
Самое смешное, что игра то по трейлеру смотрелась нормально, только вот выяснилось, что она привязана каким-то образом к Хану Соло, на котором люди вокруг меня реально спали!
Они еще сами у себя ее будут покупать в стиме, чтобы высокие продажи показать.
Боты на разработчиках, боты на рекламе, боты на "покупателях", которые будут постить положительные отзывы
от создателей смуты видимо научились, смуту тоже боты продвигали, писали хваленные комменты.
-200 социального рейтинга
пyтин отнять ваша шаболда-жена и миска макарон за вами выехать полиция
сала переел?
Самое печальное, что Смуту продвигали люди, а не боты, за ботов не было бы так обидно)
не люди а ватники ака поцреоты это еще хуже чем боты даже.