По мнению нарративного директора, сеттинг Star Wars Outlaws - это "игровая площадка мечты"

С момента анонса Star Wars Outlaws в июне новости об игре стали появляться в сети довольно часто. В основном это связано с самими разработчиками, которые охотно делятся новыми подробностями об игре. Некоторое время назад они уверяли нас в том, что игра не будет огромной и не стоит бояться, что она окажется непомерно большой. И вот теперь, благодаря недавнему интервью с режиссером повествования, мы узнали немного больше о повествовательной и сюжетной стороне игры.
В недавнем интервью Game Informer директор по нарративу Star Wars Outlaws Навид Хавари (Navid Khavari) признался, что поместить сюжет игры между "Империей наносит ответный удар" и "Возвращением джедая" действительно было отличной идеей со стороны разработчиков. Как оказалось, подобный сеттинг - это "игровая площадка" мечты сценариста, что может говорить о том, что при создании сюжетного пласта сценаристы из Massive Entertainment отнюдь не боялись экспериментировать.
Ко всему прочему, по словам разработчика, позиционирование Кей Весс, героини, в той или иной степени зарабатывающей на жизнь теневыми сделками с преступным миром, именно в этот период должно стать сильным "якорем повествования".
Во время интервью также был задан вопрос о источниках вдохновения, в частности, о том, насколько разработчики вдохновлялись при создании Outlaws похожей игрой из этой вселенной - Star Wars Shadows of the Empire, действие которой также происходит в тот же период. Хавари признался, что играл в эту игру в эпоху Nintendo 64, но подчеркнул, что приключения Кей Весс будут "самобытным продуктом".
Позже в интервью разработчик подтвердил то, что было известно уже давно, а именно: Star Wars Outlaws станет "более кинематографичным" благодаря ряду опций, добавляющих атмосферу кино 1970-х годов. Окончательные результаты этой работы мы узнаем только после релиза, который запланирован не ранее 2024 года.
Что то это словосочетание уже настораживает,ну а что такое игровая площадка мечты от юбисофт давно известно,огромнейшая карта,тонны сундуков,аванпостов и вышек,в идеале платная подписка.
да любой положительный комментарий до выхода игры стоит воспринимать как "никак".
"зарабатывающей на жизнь теневыми сделками с преступным миром"
Это типа Beyond Good & Evil 2 на минималках..