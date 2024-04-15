По словам креативного директора, в космических пространствах Star Wars Outlaws "будет много интересного"

От стычек с различными преступными синдикатами и динамично развивающихся событий в открытом мире до густонаселенных городских поселений и многого другого — множество планет и лун, которые вы будете исследовать в открытом мире Star Wars Outlaws, обещают предложить вам множество контента, но что делать, когда вы окажетесь за пределами планеты?
Разработчик Massive Entertainment назвал посадку в кресло пилота корабля главной героини, Trailblazer, важной частью игры, особенно если учесть, что перемещение между космосом и планетами будет совершенно бесшовным... Но что именно вы будете делать, когда будете лететь на своем корабле через космос?
В недавнем интервью Game Informer креативный директор Джулиан Джерайти затронул эту тему, рассказав о том, как будет устроено физическое пространство на каждой планете в игре и вокруг нее, а также о том, что вы будете делать, находясь на орбите одной из планет или лун.
Мы хотели, чтобы вокруг каждой планеты была своя орбита с множеством различных точек интереса, вещей, которые можно сделать, сражений, в которых можно поучаствовать, мест, которые можно исследовать. Поэтому орбиты каждой из планет или лун, которые мы создали, должны были быть наполнены множеством разных вещей. И мы не хотели создавать бесконечное пространство, поэтому вы перелетаете с орбиты планеты на орбиту планеты на гипердвигателе. Так что во всех наших космических зонах есть чем заняться.
Star Wars Outlaws выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC 30 августа.
Где то мы уже слыхали подобные заявления
Ну, в Starfield немного другая схема, там нет прыжков через гиперпространство насколько мне известно, а здесь это даже лором оправдано.
У этого балабола были совсем другие, радикальные заявления.
Не забываем, что игру от издательства убейсофт можно (нужно) вообще не покупать)
Аванпосты зачищать опять ,только в космосе ?)
Ага, лишь бы не как в Старфилде ))))
"Я уже бывал на этой вечеринке" (с)
Самое время показать одну из миссий по захвату аванпоста.Никто не верит в сказки Ubisoft,для этого нужно было жить под камнем,в полной изоляции.)
Не забываем, что игру можно будет взять за 10-20$ спустя 3 месяца после релиза со всеми дополнениями и фиксами
А можно вообще не брать, ведь это игра от Йобасофт.