По словам надежного инсайдера, Star Wars Outlaws выйдет не позже июля этого года

В последние месяцы было много вопросов о том, как будет выглядеть будущая линейка Ubisoft, но одна игра, в частности, вскружила голову — это Star Wars Outlaws. Приключенческий экшен с открытым миром от Massive Entertainment выглядит многообещающе, и его выход запланирован на 2024 год, но когда именно он выйдет?
В материале, опубликованном на Insider Gaming, журналист и надежный инсайдер Том Хендерсон утверждает, что выход Star Wars Outlaws запланирован на первую половину года, а это значит, что игра выйдет не позже июля этого года, если все пойдет по плану.
Хендерсон также утверждает, что Assassin's Creed Codename Red выйдет во второй половине года, что согласуется с несколькими предыдущими утечками, а в ближайшие пару лет после этого появятся анонсированный ранее ремейк Splinter Cell, новая игра Ghost Recon и многое другое.
Ранее в этом месяце Disney предположила, что Star Wars Outlaws выйдет в "конце" 2024 года, но Ubisoft сразу же заявила, что это была ошибка. Официально издатель придерживается мнения о запуске в 2024 году, но до сих пор отказывается его сужать.
После выхода Star Wars Outlaws будет доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.
Херь, не выйдет. Уже бы куча рекламы вовсю было
Ну будем надеяться что слухи оправдаются
Было бы неплохо.
Пускай доделывают не спеша, куда торопиться??)