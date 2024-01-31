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Star Wars: Outlaws 2024 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.4 232 оценки

По словам надежного инсайдера, Star Wars Outlaws выйдет не позже июля этого года

butcher69
Новости

В последние месяцы было много вопросов о том, как будет выглядеть будущая линейка Ubisoft, но одна игра, в частности, вскружила голову — это Star Wars Outlaws. Приключенческий экшен с открытым миром от Massive Entertainment выглядит многообещающе, и его выход запланирован на 2024 год, но когда именно он выйдет?

В материале, опубликованном на Insider Gaming, журналист и надежный инсайдер Том Хендерсон утверждает, что выход Star Wars Outlaws запланирован на первую половину года, а это значит, что игра выйдет не позже июля этого года, если все пойдет по плану.

Хендерсон также утверждает, что Assassin's Creed Codename Red выйдет во второй половине года, что согласуется с несколькими предыдущими утечками, а в ближайшие пару лет после этого появятся анонсированный ранее ремейк Splinter Cell, новая игра Ghost Recon и многое другое.

Ранее в этом месяце Disney предположила, что Star Wars Outlaws выйдет в "конце" 2024 года, но Ubisoft сразу же заявила, что это была ошибка. Официально издатель придерживается мнения о запуске в 2024 году, но до сих пор отказывается его сужать.

После выхода Star Wars Outlaws будет доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ToOldforTHIS

Херь, не выйдет. Уже бы куча рекламы вовсю было

0
Zlobin_Evgeny

Ну будем надеяться что слухи оправдаются

-1
Usurper

Было бы неплохо.

-1
askazanov

Пускай доделывают не спеша, куда торопиться??)

-1