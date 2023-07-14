Размер одной планеты в Star Wars Outlaws эквивалентен 2-3 зонам в AC Odyssey, а все локации "сделаны вручную" ©

Только в прошлом месяце компания Ubisoft наконец-то представила свою крупнобюджетную однопользовательскую игру по "Звездным войнам" под названием Star Wars Outlaws. Если вам было интересно, какого размера каждая планета в игре, больше не гадайте, поскольку компания Massive Entertainment, принадлежащая Ubisoft, раскрыла информацию.

Выступая в последнем номере журнала EDGE (выпуск №387), креативный директор Джулиан Джерайти поделился некоторыми новыми подробностями о Star Wars Outlaws, одна из которых подтверждает, что каждая планета в игре будет достаточно велика, и ее пересечение - даже на скоростном транспорте - будет ощущаться как "путешествие". Для сравнения, размер одной планеты может быть примерно эквивалентен двум или трем зонам в Assassin's Creed: Odyssey.

Еще один момент, который подтвердил Джерайти, - это то, что каждая локация "создается вручную", и что студия не генерировала целую планету процедурно.

Вот более подробная информация, полученная от Джерайти:

Эксклюзивные квесты, цены у торговцев, закрытые зоны могут быть доступны с помощью системы репутации. Если вы не в фаворе у фракции, она может послать людей преследовать вас, денежные наказания также являются частью системы.

У игроков не будет "полной свободы действий" в плане передвижения, вы не сможете свободно летать над планетой, будут установлены зоны посадки и взлета.

Никс (инопланетный спутник протагониста Васса) может быть управляем игроком, чтобы атаковать врагов, активировать недоступные кнопки, отвлекать внимание, подбирать тяжелое оружие с павших противников. По словам Massive, Никс похож на нечто среднее между паукообразным роботом из Watch Dogs, Элизабет из BioShock Infinite или BD-1 из серии игр Star Wars Jedi от EA.

Каждая планета была спроектирована таким образом, чтобы ее пересечение было похоже на "путешествие даже на быстро движущемся транспортном средстве".

Одна планета эквивалентна двум-трем зонам в Assassin's Creed Odyssey.

Все локации создаются "вручную", процедурно сгенерированных планет нет.

Корабль героини Trailblazer вдохновлен игрушками 1970-х годов и сделан "очень, очень просто".

Действие игры разворачивается между фильмами "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая", поэтому Massive стремится передать это "ощущение". Студия разрабатывает технологию, которая "эмулирует некоторые линзы 1970-х годов".

Дизайн дроида ND-5 (спутника Васса) заимствован из приквелов.

Дата выхода Star Wars Outlaws пока не определена - "2024 год". Игра выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК.