Разработчики Star Wars Outlaws рассказали про геймплей в космосе

В новом интервью Game Informer разработчики Star Wars Outlaws из Massive Entertainment рассказали, чем можно будет заняться на необъятных просторах космоса далёкой-далёкой галактики.
В Star Wars Outlaws вы играете Кей Весс и ее спутника Никс, путешествуя по галактике в знакомые и новые места. Игроки могут приземляться и исследовать такие планеты и луны, как Татуин, Киджими, Акива и Тошара, но когда Кей садится на свой корабль «Первопроходец», она может выйти на орбиту и исследовать. «Первопроходец» был создан в тесном сотрудничестве с Lucasfilm Games, чтобы он вписывался в известную вселенную «Звездных войн». Ниже приведены основные моменты.
- Корабль Кей, «Первопроходец», был спроектирован так, чтобы быть «доступным, веселым и насыщенным, насколько это возможно».
- У каждой планеты или луны есть орбиты, которые служат исследуемыми областями.
- Каждая орбита «полна активностей»: разные достопримечательности, битвы, в которые нужно попасть, секреты, которые нужно найти.
- Если вы достигнете края орбиты, вы перейдете на другую орбиту другой планеты/луны.
- В любой момент вы можете совершить гипердрайв куда-нибудь еще.
- Существуют большие космические станции, на которые вы можете приземлиться, с побочными квестами, торговцами и т. д.
- Есть небольшие воздушные бои, но есть и сражения «эпического масштаба».
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Скрин сразу "Приватёр" напомнил ))
хоть бы не ассасин очередной или хуже старфилд))))боженька дай им ума сделать норм квесты
Чувак, это же Юбисоф, советую многого от игры не ждать, ибо дай боже, чтобы игра вышла хотя бы просто приемлимой как Мираж, а не как то, что они делают обычно в последние годы.
Нет, ну Ассассины сами по себе были не плохими играми. Разные эпохи, разные персонажи со своей историей. Я в Мираж не играл, но вот Black Flag, Одиссея, Истоки, Синдикат достойные части.
Всё будет намного хуже!
Блек флаг и остальные асасины не сравнивай,блек флаг это бог ассаина,А остальное красивая картинка)))и вышки вышки вышки
На 10 дней раньше выходит Black Myth: Wu Kong. Лучше потратиться на неё, чем на игру от юбиков. Особенно после их выходок с The Crew...