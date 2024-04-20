на главную
об игре
Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7 301 оценка

Разработчики Star Wars Outlaws рассказали про геймплей в космосе

monk70
Новости

В новом интервью Game Informer разработчики Star Wars Outlaws из Massive Entertainment рассказали, чем можно будет заняться на необъятных просторах космоса далёкой-далёкой галактики.

В Star Wars Outlaws вы играете Кей Весс и ее спутника Никс, путешествуя по галактике в знакомые и новые места. Игроки могут приземляться и исследовать такие планеты и луны, как Татуин, Киджими, Акива и Тошара, но когда Кей садится на свой корабль «Первопроходец», она может выйти на орбиту и исследовать. «Первопроходец» был создан в тесном сотрудничестве с Lucasfilm Games, чтобы он вписывался в известную вселенную «Звездных войн». Ниже приведены основные моменты.

  • Корабль Кей, «Первопроходец», был спроектирован так, чтобы быть «доступным, веселым и насыщенным, насколько это возможно».
  • У каждой планеты или луны есть орбиты, которые служат исследуемыми областями.
  • Каждая орбита «полна активностей»: разные достопримечательности, битвы, в которые нужно попасть, секреты, которые нужно найти.
  • Если вы достигнете края орбиты, вы перейдете на другую орбиту другой планеты/луны.
  • В любой момент вы можете совершить гипердрайв куда-нибудь еще.
  • Существуют большие космические станции, на которые вы можете приземлиться, с побочными квестами, торговцами и т. д.
  • Есть небольшие воздушные бои, но есть и сражения «эпического масштаба».

Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

6
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Mega Therion

Скрин сразу "Приватёр" напомнил ))

2
vladimirasss

хоть бы не ассасин очередной или хуже старфилд))))боженька дай им ума сделать норм квесты

1
Kypощyп

Чувак, это же Юбисоф, советую многого от игры не ждать, ибо дай боже, чтобы игра вышла хотя бы просто приемлимой как Мираж, а не как то, что они делают обычно в последние годы.

3
Jarvis666

Нет, ну Ассассины сами по себе были не плохими играми. Разные эпохи, разные персонажи со своей историей. Я в Мираж не играл, но вот Black Flag, Одиссея, Истоки, Синдикат достойные части.

0
Tokito77
2
ACROSS The UNIVERSE Tokito77

Всё будет намного хуже!

1
vladimirasss Jarvis666

Блек флаг и остальные асасины не сравнивай,блек флаг это бог ассаина,А остальное красивая картинка)))и вышки вышки вышки

3
Baka Mitai

На 10 дней раньше выходит Black Myth: Wu Kong. Лучше потратиться на неё, чем на игру от юбиков. Особенно после их выходок с The Crew...

0