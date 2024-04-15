Система репутации преступников Star Wars Outlaws повлияет на динамичные события в открытом мире

От хаттов и пайков до Багрового рассвета, Империи и многих других — главная героиня Star Wars Outlaws Кей Весс на протяжении игрового сюжета будет иметь дело с множеством различных фракций, каждая из которых сильна и грозна сама по себе, с системой репутации, охватывающей ее взаимодействие с каждой из них. В роли Кей ваши действия повлияют на ваш опыт по-разному, включая даже открытый мир, а также проблемы и контент, которые он подбросит вам на пути.
Как и многие другие игры, открытый мир Star Wars Outlaws будет наполнен множеством динамично происходящих событий, как объяснил креативный директор Джулиан Герити и в недавнем интервью Game Informer.
«Это влияет на то, как мы проектируем открытый мир, события и на то, как эти события взаимодействуют друг с другом», — сказал Герити. «КПП Империи сможет попытаться остановить вас, если вы пересечёте его. На дороге встретятся угонщики кораблей или пираты, которые попытаются вас ограбить. Есть много разных вещей, которые влияют на создание местности, дорожной сети в этой местности и событий живого мира, которые населяют эту местность».
Ваша репутация среди различных фракций также будет влиять на виды событий, с которыми вы сталкиваетесь в открытом мире, и на то, как они могут развиваться, а ваши действия во время этих событий, в свою очередь, также могут повлиять на ваше положение в различных фракциях.
«Если, скажем, у вас хорошая репутация среди Пайков и вы попали в их засаду, возможно, они вас пропустят», — сказал Герити. «Но если вы наткнётесь на небольшую стычку между Пайками и Багровым Рассветом и если вы поможете Багровому Рассвету, это отрицательно повлияет на вашу репутацию у Пайков. Так что все это взаимосвязано».
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.