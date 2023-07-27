Создатели Star Wars Outlaws не вдохновлялись Star Wars 1313

Хотя последние несколько релизов Ubisoft были скорее провальными, чем удачными, будущее выглядит несколько лучше благодаря таким играм, как Star Wars Outlaws. Это экшен от третьего лица с открытым миром, разработанный Ubisoft Massive, известной по игре The Division, в котором главную роль играет Кей Весс, ведущий разбойничий образ жизни на многочисленных планетах.
Общая атмосфера может напомнить отмененную приключенческую игру Star Wars 1313, в которой речь должна была идти об охотниках за головами. В беседе с геймдиректором Навидом Хавари, креативным директором Джулианом Герайти и старшим креативным директором Lucasfilm Мэттом Мартином журналист поинтересовался, черпала ли Outlaws вдохновение из игры LucasArts.
Хавари ответил: "Нет, это действительно было сделано с нуля". Герайти добавил: "Нет, на 100 процентов. У нас нет доступа к какому-либо другому пространству. И, честно говоря, нам, как создателям, тоже приятно пытаться найти свой путь и свою нишу и думать о вещах с тем опытом и масштабом, которые могут привнести Massive и Palm Studios".
А как насчет Star Wars: Dark Forces, в которой главный герой Кайл Катарн, прежде чем стать джедаем, начал свою карьеру в качестве своеобразного контрабандиста? К сожалению, Герайти исключил любую возможность того, что Кей получит световой меч.
"Ей он действительно не нужен. Не знаю, захочет ли она его вообще". Хавари добавил: "Вероятно, за это можно было бы получить неплохие кредиты", после чего Герайти рассказал об общих перспективах игры. Короче говоря, речь идет не о джедаях.
"Мы говорили о том, что это не история об Империи или Повстанцах. Это не история о джедаях. Это история о преступнике. И я думаю, что для нас было очень важно принять это с точки зрения игрового процесса, с точки зрения персонажей, с точки зрения мотивации персонажей. Так что я с уверенностью могу сказать, что в этом вопросе "нет"".
Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Несмотря на наличие планет, созданных вручную, размером с 2-3 зоны в Assassin's Creed Odyssey, разработчик заверил игроков, что это не будет "200 или 300-часовой эпической ролевой игрой, которую невозможно закончить".
Жаль. Судя по концептам, проект был годным. Боба Фетт на Корусанте в разы интересней очередной ноунейм-фемки, шарящейся где-то в песках Татуина.
Да как же я ждал в свое время 1313, каждую новость читал. Обидно конечно, игра выглядела очень интересно. EA ненавижу всей душой.
Там Дрисня виновата прежде всего. Это она отменила игру спустя месяц после покупки SW.
Мне почемуто кажется сделали девушку главной героиней просто из экономии, по сути по геймплейному видео очевидно сходство с невыпущенной Beyond Good and Evil 2, и я так понял игру делали полностью из готовых наработок, где главная героиня тоже девушка причем анимации тоже одинаковы. Поэтому если менять героя то пришлось бы анимации переделывать, это лишние траты, а у юбисофт и так с финансами не очень сейчас.