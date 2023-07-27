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Star Wars: Outlaws 2024 г.
7.3 163 оценки

Создатели Star Wars Outlaws не вдохновлялись Star Wars 1313

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butcher69
Новости

Хотя последние несколько релизов Ubisoft были скорее провальными, чем удачными, будущее выглядит несколько лучше благодаря таким играм, как Star Wars Outlaws. Это экшен от третьего лица с открытым миром, разработанный Ubisoft Massive, известной по игре The Division, в котором главную роль играет Кей Весс, ведущий разбойничий образ жизни на многочисленных планетах.

Общая атмосфера может напомнить отмененную приключенческую игру Star Wars 1313, в которой речь должна была идти об охотниках за головами. В беседе с геймдиректором Навидом Хавари, креативным директором Джулианом Герайти и старшим креативным директором Lucasfilm Мэттом Мартином журналист поинтересовался, черпала ли Outlaws вдохновение из игры LucasArts.

Хавари ответил: "Нет, это действительно было сделано с нуля". Герайти добавил: "Нет, на 100 процентов. У нас нет доступа к какому-либо другому пространству. И, честно говоря, нам, как создателям, тоже приятно пытаться найти свой путь и свою нишу и думать о вещах с тем опытом и масштабом, которые могут привнести Massive и Palm Studios".

А как насчет Star Wars: Dark Forces, в которой главный герой Кайл Катарн, прежде чем стать джедаем, начал свою карьеру в качестве своеобразного контрабандиста? К сожалению, Герайти исключил любую возможность того, что Кей получит световой меч.

"Ей он действительно не нужен. Не знаю, захочет ли она его вообще". Хавари добавил: "Вероятно, за это можно было бы получить неплохие кредиты", после чего Герайти рассказал об общих перспективах игры. Короче говоря, речь идет не о джедаях.

"Мы говорили о том, что это не история об Империи или Повстанцах. Это не история о джедаях. Это история о преступнике. И я думаю, что для нас было очень важно принять это с точки зрения игрового процесса, с точки зрения персонажей, с точки зрения мотивации персонажей. Так что я с уверенностью могу сказать, что в этом вопросе "нет"".

Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Несмотря на наличие планет, созданных вручную, размером с 2-3 зоны в Assassin's Creed Odyssey, разработчик заверил игроков, что это не будет "200 или 300-часовой эпической ролевой игрой, которую невозможно закончить".

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Жаль. Судя по концептам, проект был годным. Боба Фетт на Корусанте в разы интересней очередной ноунейм-фемки, шарящейся где-то в песках Татуина.

-1
Rograx

Да как же я ждал в свое время 1313, каждую новость читал. Обидно конечно, игра выглядела очень интересно. EA ненавижу всей душой.

0
0ncnjqybr Rograx

Там Дрисня виновата прежде всего. Это она отменила игру спустя месяц после покупки SW.

0
-13SanYa13-

Мне почемуто кажется сделали девушку главной героиней просто из экономии, по сути по геймплейному видео очевидно сходство с невыпущенной Beyond Good and Evil 2, и я так понял игру делали полностью из готовых наработок, где главная героиня тоже девушка причем анимации тоже одинаковы. Поэтому если менять героя то пришлось бы анимации переделывать, это лишние траты, а у юбисофт и так с финансами не очень сейчас.

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