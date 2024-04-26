Создатели Star Wars Outlaws рассказали о преступном синдикате Ашига

В Star Wars Outlaws игрокам придется иметь дело сразу с несколькими преступными синдикатами, и хотя многие из них - Хатты, Пайки и Багровый рассвет - хорошо знакомы фанатам сери, игра также введет в канон "Звёздных войн" кое-что от себя. Например, клан Ашига, одна из преступных фракций в игре, и в статье, опубликованной Game Informer, члены команды разработчиков Massive Entertainment раскрыли подробности о недавно созданном Синдикате.
Клан Ашига базируется на планете Киджими, которая была впервые представлена в "Звёздные войны: Скайуокер. Восход", и, по словам помощника нарративного директора Джона Бьёрлинга, во время событий игры в этой фракции будут происходить внутренние разногласия по поводу ее будущего.
У них давние традиции, и некоторые события недавней истории поставили их на развилку дорог, где есть разные пути, по которым они могли бы двигаться дальше, и они не всегда согласны с тем, какой путь лучше
По словам Бьёрлинга, клан Ашига - это «улей» по типу расы Мелитто, у которого «давние традиции» и «сильная иерархия», а его «муравьеподобные» члены склонны ставить нужды улья выше своих личных потребностей. На вершине иерархии фракции находится ее лидер, Ашига.
У вас есть эти инсектоидные, гуманоидные, очень похожие на муравьев существа, и в основе лежит принцип: „На что похож преступный синдикат, который, по сути, действует как муравейник? Это синдикат с давними традициями, у них сильная иерархия, и здесь многое зависит от того, как поставить улей выше себя. Я думаю, эти аспекты выделяют его как уникальный вид преступного синдиката.
Star Wars Outlaws выйдет на PS5, Xbox Series X/S и PC 30 августа.